 2025-08-21T14:07:42.707Z

Expertentipp
– Foto: Marcel Bube, Marlen Rzehak

EXPERTENTIPP: Christoph Körber // SV Empor Walschleben

Der 2. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche aus Walschleben.

Landesklasse 2
Walschleben
Christoph Körber
Christoph Körber

Als "Vorbild auf und neben dem Platz" beschreibt ihn sein Trainer Steffen Ehrich. Nach einer Verletzung in der Vorsaison hat sich Christoph Körber nun wieder zurück zu alter Stärke gekämpft und wird seine Mannschaft im Derby gegen Gispersleben als Kapitän aufs Feld führen.

Der 31-Jährige Offensivspieler erwartet an diesem Spieltag 3 knappe Auswärtssiege. Dem gegenüber stehen 3 deutliche Heimsiege, darunter natürlich der eigene, sowie ein torloses Remis.

DIE TIPPS VON CHRISTOPH ZUM 2. SPIELTAG

Morgen, 15:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
15:00

⚽️ TIPP: 1:1

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
15:00live

⚽️ TIPP: 3:0

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
15:00live

⚽️ TIPP: 0:0

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
14:00

⚽️ TIPP: 3:0

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
15:00live

⚽️ TIPP: 4:1

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

Aufrufe: 022.8.2025, 08:00 Uhr
Christopher PlischkaAutor