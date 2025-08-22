EXPERTENTIPP: Christoph Körber // SV Empor Walschleben

Als "Vorbild auf und neben dem Platz" beschreibt ihn sein Trainer Steffen Ehrich. Nach einer Verletzung in der Vorsaison hat sich Christoph Körber nun wieder zurück zu alter Stärke gekämpft und wird seine Mannschaft im Derby gegen Gispersleben als Kapitän aufs Feld führen.
Der 31-Jährige Offensivspieler erwartet an diesem Spieltag 3 knappe Auswärtssiege. Dem gegenüber stehen 3 deutliche Heimsiege, darunter natürlich der eigene, sowie ein torloses Remis.
DIE TIPPS VON CHRISTOPH ZUM 2. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 1:1
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 0:0
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 4:1
⚽️ TIPP: 1:2
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis