Expertentipp
– Foto: Marcel Bube

EXPERTENTIPP: Carsten Kohls / VfB Artern

Der 15. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an und damit schließt sich der Vorhang der Hinrunde. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche von einem Urgestein des VfB Artern.

Carsten Kohls

Carsten Kohls feierte in dieser Woche seinen 56. Geburtstag und er hat noch nicht genug vom aktiven Sport! Auch in dieser Saison stand er einmal mehr im Tor der Landesklasse-Elf, auch wenn es dabei ausgerechnet die hohe Niederlage gegen Wüstheuterode gab, an Carsten lag es ganz sicher nicht. An dieser Stelle senden wir nachträgliche Geburtstagsgrüße nach Artern.

Carsten hat für dieses Wochenende kein Remis auf dem Zettel, hop oder top also. Für seinen VfB drückt er die Daumen für einen knappen Auswärtserfolg. Auch Mühlhausen sieht er auswärts im Vorteil, ansonsten feiern jedoch die Heimmannschaften sofern Carsten Recht behält.

DIE TIPPS VON CARSTEN ZUM 15. SPIELTAG

Morgen, 14:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
14:00

⚽️ TIPP: 2:3

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
15:00live

⚽️ TIPP: 4:1

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽️ TIPP: 0:3

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
14:00live

⚽️ TIPP: 4:2

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
14:00

⚽️ TIPP: 3:0

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
14:00live

⚽️ TIPP: 2:0


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

Aufrufe: 05.12.2025, 10:30 Uhr
Christopher PlischkaAutor