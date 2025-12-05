EXPERTENTIPP: Carsten Kohls / VfB Artern

Carsten Kohls feierte in dieser Woche seinen 56. Geburtstag und er hat noch nicht genug vom aktiven Sport! Auch in dieser Saison stand er einmal mehr im Tor der Landesklasse-Elf, auch wenn es dabei ausgerechnet die hohe Niederlage gegen Wüstheuterode gab, an Carsten lag es ganz sicher nicht. An dieser Stelle senden wir nachträgliche Geburtstagsgrüße nach Artern.
Carsten hat für dieses Wochenende kein Remis auf dem Zettel, hop oder top also. Für seinen VfB drückt er die Daumen für einen knappen Auswärtserfolg. Auch Mühlhausen sieht er auswärts im Vorteil, ansonsten feiern jedoch die Heimmannschaften sofern Carsten Recht behält.
DIE TIPPS VON CARSTEN ZUM 15. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 2:3
⚽️ TIPP: 4:1
⚽️ TIPP: 3:1
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 0:3
⚽️ TIPP: 4:2
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 2:0
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis