EXPERTENTIPP: Carsten Kohls / VfB Artern

Carsten Kohls feierte in dieser Woche seinen 56. Geburtstag und er hat noch nicht genug vom aktiven Sport! Auch in dieser Saison stand er einmal mehr im Tor der Landesklasse-Elf, auch wenn es dabei ausgerechnet die hohe Niederlage gegen Wüstheuterode gab, an Carsten lag es ganz sicher nicht. An dieser Stelle senden wir nachträgliche Geburtstagsgrüße nach Artern.