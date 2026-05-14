EXPERTENTIPP: Benno Walter // SV SCHOTT Jena

von Christopher Plischka · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Janine Volbert

Benno Walter geht jedoch davon aus, dass Verfolger Arnstadt einen Heimsieg einfahren wird. Entführt Weida jedoch die Punkte aus Arnstadt, könnte der mit weitem Abstand Führende der Torschützenliste mit dem SV SCHOTT Jena am Sonntag in Büßleben die Meisterschaft fix machen. Bei einem Arnstädter Remis wäre man bei einem eigenen Erfolg wohl auch nur noch rechnerisch einzuholen.

Mit jeweils vier Heim- und vier Auswärtssiegen verteilt Benno die Punkte relativ gerecht. Borsch und Geratal traut einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu.

DIE TIPPS VON BENNO ZUM 27. SPIELTAG