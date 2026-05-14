 2026-05-12T12:35:39.633Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Benno Walter // SV SCHOTT Jena

Am 27. Spieltag der Thüringenliga könnte sich die Meisterschaft bereits entscheiden. Sieben Zähler beträgt der aktuelle Vorsprung des Spitzenreiters.

von Christopher Plischka · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Janine Volbert

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Thüringenliga
SCHOTT Jena
Benno Walter
Benno Walter

Benno Walter geht jedoch davon aus, dass Verfolger Arnstadt einen Heimsieg einfahren wird. Entführt Weida jedoch die Punkte aus Arnstadt, könnte der mit weitem Abstand Führende der Torschützenliste mit dem SV SCHOTT Jena am Sonntag in Büßleben die Meisterschaft fix machen. Bei einem Arnstädter Remis wäre man bei einem eigenen Erfolg wohl auch nur noch rechnerisch einzuholen.

Mit jeweils vier Heim- und vier Auswärtssiegen verteilt Benno die Punkte relativ gerecht. Borsch und Geratal traut einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu.

DIE TIPPS VON BENNO ZUM 27. SPIELTAG

Sa., 16.05.2026, 13:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
13:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
14:00live

⚽️ TIPP: 1:0

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
14:00

⚽️ TIPP: 0:2

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
15:00

⚽️ TIPP: 0:3

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
14:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
15:00

⚽️ TIPP: 2:4

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
14:00live

⚽️ TIPP: 2:0


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis