 2026-08-25T09:27:31.124Z

Expertentipp

Expertentipp: Benjamin Langhof // FSV Schleiz

Mit dem Duell zwischen dem FSV Schleiz und dem FC Thüringen Weida wartet ein besonderes Spiel auf Benjamin Langhof. Der Schleizer Offensivspieler übernimmt den 4. Spieltag im Expertentipp.

von André Hofmann · Heute, 08:51 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Quentin

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Thüringenliga
FSV Schleiz
Benjamin Langhof
Benjamin Langhof

Der Offensivspieler wechselte vor der Saison aus Weida nach Schleiz und trifft nun auf seinen ehemaligen Verein. Bei seinem neuen Klub ist Langhof zudem gut angekommen: In seinen ersten vier Pflichtspielen erzielte er vier Treffer – drei davon in der Thüringenliga und einen im Pokal. Damit scheint der Angreifer auch sportlich wieder an seine Stärken anzuknüpfen...

Für das direkte Aufeinandertreffen setzt Langhof auf seine neue Mannschaft und tippt auf einen knappen 3:2-Heimsieg des FSV Schleiz. Sein Tipp ist dabei weniger als selbstbewusste Ansage an den Ex-Klub zu verstehen, sondern vielmehr als Ausdruck der Verbundenheit mit seiner jetzigen Mannschaft. „Mein 3:2-Tipp soll überhaupt keine große Klappe oder Arroganz gegenüber Weida sein. Ich weiß selbst sehr gut, welche Qualität diese Mannschaft besitzt. Aber es ist doch nur logisch und menschlich, dass ich an meine Mannschaft glaube und darauf hoffe, dass wir die drei Punkte in Schleiz behalten“, erklärt Langhof. Dass dafür allerdings einiges zusammenkommen muss, ist dem ehemaligen Weidaer bewusst. Der FC Thüringen habe einen starken Kader zusammengestellt und werde dem FSV alles abverlangen. „Gegen Weida reicht es nicht, wenn wir nur einen guten Tag erwischen. Bei uns muss wirklich alles passen. Jeder Einzelne muss zu 100 Prozent funktionieren und wir müssen über die gesamte Spielzeit als Mannschaft geschlossen auftreten.“ Vier weitere Heimsiege, zwei Unentschieden und ein Auswärtssieg tippt Benjamin noch...

DIE TIPPS VON BENJAMIN

Morgen, 18:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
18:00live

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 29.08.2026, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
12:30

⚽ TIPP: 4:0

Sa., 29.08.2026, 13:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
13:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
14:00live

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
14:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
15:00

⚽ TIPP: 3:3

So., 30.08.2026, 17:30 Uhr
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
17:30

⚽ TIPP: 1:0