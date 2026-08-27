Expertentipp: Benjamin Langhof // FSV Schleiz

– Foto: Thomas Quentin

Der Offensivspieler wechselte vor der Saison aus Weida nach Schleiz und trifft nun auf seinen ehemaligen Verein. Bei seinem neuen Klub ist Langhof zudem gut angekommen: In seinen ersten vier Pflichtspielen erzielte er vier Treffer – drei davon in der Thüringenliga und einen im Pokal. Damit scheint der Angreifer auch sportlich wieder an seine Stärken anzuknüpfen...

Für das direkte Aufeinandertreffen setzt Langhof auf seine neue Mannschaft und tippt auf einen knappen 3:2-Heimsieg des FSV Schleiz. Sein Tipp ist dabei weniger als selbstbewusste Ansage an den Ex-Klub zu verstehen, sondern vielmehr als Ausdruck der Verbundenheit mit seiner jetzigen Mannschaft. „Mein 3:2-Tipp soll überhaupt keine große Klappe oder Arroganz gegenüber Weida sein. Ich weiß selbst sehr gut, welche Qualität diese Mannschaft besitzt. Aber es ist doch nur logisch und menschlich, dass ich an meine Mannschaft glaube und darauf hoffe, dass wir die drei Punkte in Schleiz behalten“, erklärt Langhof. Dass dafür allerdings einiges zusammenkommen muss, ist dem ehemaligen Weidaer bewusst. Der FC Thüringen habe einen starken Kader zusammengestellt und werde dem FSV alles abverlangen. „Gegen Weida reicht es nicht, wenn wir nur einen guten Tag erwischen. Bei uns muss wirklich alles passen. Jeder Einzelne muss zu 100 Prozent funktionieren und wir müssen über die gesamte Spielzeit als Mannschaft geschlossen auftreten.“ Vier weitere Heimsiege, zwei Unentschieden und ein Auswärtssieg tippt Benjamin noch...

DIE TIPPS VON BENJAMIN

Morgen, 18:00 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz FC Thüringen Weida FC Thüringen Weida 18:00 live PUSH

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 29.08.2026, 12:30 Uhr SV SCHOTT Jena SCHOTT Jena FC Saalfeld FC Saalfeld 12:30 PUSH

⚽ TIPP: 4:0

Sa., 29.08.2026, 13:00 Uhr SV 09 Arnstadt Arnstadt FC Einheit Bad Berka Bad Berka 13:00 PUSH

⚽ TIPP: 1:2

⚽ TIPP: 3:0

⚽ TIPP: 1:1

⚽ TIPP: 3:1

⚽ TIPP: 3:3

So., 30.08.2026, 17:30 Uhr FSV 1996 Preußen Bad Langensalza FSV Preußen FSV Wacker Nordhausen Nordhausen 17:30 PUSH