 2026-08-12T04:46:12.593Z

Expertentipp

Expertentipp: Bastian Leipold // SV 08 Steinach

Kerwa in Steinach; dann noch Derby; doch ein Spieler, der zum Zuschauen verdammt ist: Basti Leipold will von Außen seinem SV 08 Steinach Glück bringen.

von André Hofmann · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV 08 Steinach

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Landesklasse 3
Steinach
Bastian Leipold
Bastian Leipold

Der Angreifer fehlt seinen Fellbergern noch eine ganze Weile, will aber als Derby-Glücksbringer im Expertentipp agieren...

"Das Derby gegen Sonneberg ist natürlich immer etwas Besonderes – und nach der Niederlage und meiner Schulterverletzung im letzten Duell habe ich daran nicht unbedingt gute Erinnerungen. Diesmal kann ich leider nur von draußen mitfiebern und meine Jungs unterstützen, aber gerade zur Stänichä Kerwa, vor hoffentlich vielen Zuschauern und mit ordentlich Stimmung, wäre ein Derbysieg umso schöner. Und umso besser würde natürlich das anschließende Kewas-Bier schmecken! Mein Tipp: 2:0 für Steinach. Hinten dicht halten und vorne die ein oder anderen Nadelstiche setzen. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Mannschaft und bin mir sicher, dass sie Sonneberg schlagen können", blickt der 27-Jährige auf das prestigeträchtige Duell am Samstag-Nachmittag auf dem Steinacher Fellberg. Weiterhin sagt vier weitere Heimsiege und drei knappe Auswärtssiege voraus.

DIE TIPPS VON BASTI

Morgen, 18:30 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
SG Lauscha/Neuhaus
SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha
18:30live

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 18:30 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
Herpfer SV 07
Herpfer SV 07Herpfer SV
18:30live

⚽️ TIPP: 1:0

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
15:00

⚽️ TIPP: 2:3

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 15.08.2026, 17:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
17:00

⚽️ TIPP: 3:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Mosbacher SV 1911
Mosbacher SV 1911Mosbacher SV
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 04.10.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
15:00

⚽️ TIPP: 2:0