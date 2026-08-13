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Expertentipp
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Expertentipp: Bastian Leipold // SV 08 Steinach
Kerwa in Steinach; dann noch Derby; doch ein Spieler, der zum Zuschauen verdammt ist: Basti Leipold will von Außen seinem SV 08 Steinach Glück bringen.
Der Angreifer fehlt seinen Fellbergern noch eine ganze Weile, will aber als Derby-Glücksbringer im Expertentipp agieren...
"Das Derby gegen Sonneberg ist natürlich immer etwas Besonderes – und nach der Niederlage und meiner Schulterverletzung im letzten Duell habe ich daran nicht unbedingt gute Erinnerungen. Diesmal kann ich leider nur von draußen mitfiebern und meine Jungs unterstützen, aber gerade zur Stänichä Kerwa, vor hoffentlich vielen Zuschauern und mit ordentlich Stimmung, wäre ein Derbysieg umso schöner. Und umso besser würde natürlich das anschließende Kewas-Bier schmecken! Mein Tipp: 2:0 für Steinach. Hinten dicht halten und vorne die ein oder anderen Nadelstiche setzen. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Mannschaft und bin mir sicher, dass sie Sonneberg schlagen können", blickt der 27-Jährige auf das prestigeträchtige Duell am Samstag-Nachmittag auf dem Steinacher Fellberg. Weiterhin sagt vier weitere Heimsiege und drei knappe Auswärtssiege voraus.