Expertentipp: Bastian Leipold // SV 08 Steinach

– Foto: SV 08 Steinach

"Das Derby gegen Sonneberg ist natürlich immer etwas Besonderes – und nach der Niederlage und meiner Schulterverletzung im letzten Duell habe ich daran nicht unbedingt gute Erinnerungen. Diesmal kann ich leider nur von draußen mitfiebern und meine Jungs unterstützen, aber gerade zur Stänichä Kerwa, vor hoffentlich vielen Zuschauern und mit ordentlich Stimmung, wäre ein Derbysieg umso schöner. Und umso besser würde natürlich das anschließende Kewas-Bier schmecken! Mein Tipp: 2:0 für Steinach. Hinten dicht halten und vorne die ein oder anderen Nadelstiche setzen. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Mannschaft und bin mir sicher, dass sie Sonneberg schlagen können", blickt der 27-Jährige auf das prestigeträchtige Duell am Samstag-Nachmittag auf dem Steinacher Fellberg. Weiterhin sagt vier weitere Heimsiege und drei knappe Auswärtssiege voraus.

DIE TIPPS VON BASTI

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 18:30 Uhr FSV 06 Ohratal FSV Ohratal Herpfer SV 07 Herpfer SV 18:30 live PUSH

⚽️ TIPP: 1:0

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr SV 1921 Walldorf SV Walldorf FC 02 Barchfeld FC Barchfeld 15:00 PUSH

⚽️ TIPP: 2:3

⚽️ TIPP: 2:0

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr FSV Wacker 03 Gotha Wacker Gotha FSV Eintracht Hildburghausen FSV 06 Hibu 15:00 live PUSH

⚽️ TIPP: 1:2

⚽️ TIPP: 3:1

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Mosbacher SV 1911 Mosbacher SV SpVgg Siebleben 06 Siebleben 15:00 live PUSH

⚽️ TIPP: 1:2