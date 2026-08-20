EXPERTENTIPP: Anton Sadowski // SV Borsch 1925

– Foto: Christian Heilwagen

Dabei ist Anton Sadowski kein Träumer, sondern ordnet die Partie realistisch ein: "Das Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt ist für uns natürlich ein absolutes Highlight. Gegen einen Regionalligisten vor heimischer Kulisse spielen zu dürfen, ist für den gesamten Verein und die Mannschaft etwas ganz Besonderes. Wir wollen das Spiel genießen, alles auf dem Platz lassen und hoffen, dass es am Ende ein genauso gutes Spiel und Ergebnis wird wie damals gegen Jena, auch wenn wir dieses Spiel ebenfalls nur mit 0:2 verloren haben." In seinem Tipp-Block sagt der 22-Jährige zwei Heimsiege und sechs Auswärtserfolge voraus.

DIE TIPPS VON ANTON