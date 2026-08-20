 2026-08-17T04:56:09.060Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Anton Sadowski // SV Borsch 1925

Mit einem Traumtor sicherte Anton Sadowski am letzten Wochenende Borsch den Derbysieg und ersten Saisondreier beim FC Schweina-Gumpelstadt. Nun wartet in der ersten Runde des Landespokals ein nächstes Highlight auf den jungen Rhöner Angreifer...

von André Hofmann · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Heilwagen

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Denn mit dem FC Rot-Weiß Erfurt kommt einer der "Großkaliber" in die Thüringer Rhön. Die Favoritenrolle ist klar, dennoch möchten sich die Borscher gut verkaufen...

Dabei ist Anton Sadowski kein Träumer, sondern ordnet die Partie realistisch ein: "Das Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt ist für uns natürlich ein absolutes Highlight. Gegen einen Regionalligisten vor heimischer Kulisse spielen zu dürfen, ist für den gesamten Verein und die Mannschaft etwas ganz Besonderes. Wir wollen das Spiel genießen, alles auf dem Platz lassen und hoffen, dass es am Ende ein genauso gutes Spiel und Ergebnis wird wie damals gegen Jena, auch wenn wir dieses Spiel ebenfalls nur mit 0:2 verloren haben." In seinem Tipp-Block sagt der 22-Jährige zwei Heimsiege und sechs Auswärtserfolge voraus.

DIE TIPPS VON ANTON

Morgen, 18:30 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
18:30

⚽️ TIPP: 1:4

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
FC Zella-Mehlis
FC Zella-MehlisZella-Mehlis
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
14:00live

⚽️ TIPP: 0:1

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 22.08.2026, 14:30 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
14:30

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
SC Leinefelde 1912
SC Leinefelde 1912Leinefelde
15:00live

⚽️ TIPP: 3:2 n.V.

Sa., 22.08.2026, 17:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
17:00live

⚽️ TIPP: 0:2

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
14:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Herpfer SV 07
Herpfer SV 07Herpfer SV
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
15:00live

⚽️ TIPP: 1:4