EXPERTENTIPP: Anton Hunger / FC Borntal Erfurt

Der 14. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom starken Aufsteiger, dem FC Borntal Erfurt.

Anton Hunger ist einer der jungen wilden beim FC Borntal und verkörpert den Spirit mit dem der Aufsteiger die Liga aufmischt. Vor dem Duell bei Mitaufsteiger Dingelstädt erwartet Anton einen torreichen vorletzten Hinrundenspieltag. "Ich bin optimistisch, dass dieses Wochenende viele Tore fallen werden. Durch die Wetterbedingungen werden die Spiele auch knapper ausgehen. Natürlich hoffe ich auf einen Auswärtssieg meiner Mannschaft."

Lediglich zwei Heimsiege hat Anton auf dem Zettel. Einen überraschenden erwartet er dabei in Gispersleben. Punkteteilungen wird es in Mühlhausen und Siemerode geben…

DIE TIPPS VON ANTON ZUM 14. SPIELTAG

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
14:00

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
14:00live

⚽️ TIPP: 3:3

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
14:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
14:00

⚽️ TIPP: 1:5

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
14:00

⚽️ TIPP: 2:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

