EXPERTENTIPP: Anton Hunger / FC Borntal Erfurt

Anton Hunger ist einer der jungen wilden beim FC Borntal und verkörpert den Spirit mit dem der Aufsteiger die Liga aufmischt. Vor dem Duell bei Mitaufsteiger Dingelstädt erwartet Anton einen torreichen vorletzten Hinrundenspieltag. "Ich bin optimistisch, dass dieses Wochenende viele Tore fallen werden. Durch die Wetterbedingungen werden die Spiele auch knapper ausgehen. Natürlich hoffe ich auf einen Auswärtssieg meiner Mannschaft."