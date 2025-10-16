 2025-10-15T11:43:40.576Z

Expertentipp
– Foto: Björn Roddeck

Expertentipp: Andy Haupt // BSG Wismut Gera

Andy Haupt und die Wismut holte sich zuletzt im Landespokal Selbstvertrauen. Nun möchte "Haupter" in der Liga gegen Neustadt/Orla nachlegen.

Andy Haupt glänzte zuletzt in Hildburghausen in der Stürmerrolle als Doppelpacker und Vorbereiter. Doch auch defensiv kann der großgewachsene Wismut-Kicker. Egal auf welcher Position er am Wochenende aufläuft - ein Heimsieg soll her!

"Wir wollen den Schwung der letzten Woche mitnehmen und den ersten Heimsieg feiern. Neustadt hat in den letzten Jahren gut gearbeitet und gezeigt wie man attraktiven Fußball spielt. Ob das auf unserer Wiese klappt wird sich zeigen. Wir sind auf jeden Fall heiß und wollen die drei Punkte bei uns behalten", so der 30-Jährige zum Heimspiel gegen die offensivstarken Gäste aus Neustadt/Orla. Andy hofft darauf die Sturmreihe der Orlastädter weitestgehend lahm zu legen und von der Null weg einen Heimerfolg einzufahren. Auch Schleiz, Arnstadt und Fahner Höhe traut er Heimsiege zu. Zwei Unentschieden und zwei Auswärtssiege tippt "Haupter" noch.

DIE TIPPS VON ANDY

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
14:00live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
15:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
15:00

⚽ TIPP: 1:0

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
15:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
15:00live

⚽ TIPP: 0:2

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00

⚽ TIPP: 1:3

