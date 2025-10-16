Expertentipp: Andy Haupt // BSG Wismut Gera

Andy Haupt glänzte zuletzt in Hildburghausen in der Stürmerrolle als Doppelpacker und Vorbereiter. Doch auch defensiv kann der großgewachsene Wismut-Kicker. Egal auf welcher Position er am Wochenende aufläuft - ein Heimsieg soll her!

"Wir wollen den Schwung der letzten Woche mitnehmen und den ersten Heimsieg feiern. Neustadt hat in den letzten Jahren gut gearbeitet und gezeigt wie man attraktiven Fußball spielt. Ob das auf unserer Wiese klappt wird sich zeigen. Wir sind auf jeden Fall heiß und wollen die drei Punkte bei uns behalten", so der 30-Jährige zum Heimspiel gegen die offensivstarken Gäste aus Neustadt/Orla. Andy hofft darauf die Sturmreihe der Orlastädter weitestgehend lahm zu legen und von der Null weg einen Heimerfolg einzufahren. Auch Schleiz, Arnstadt und Fahner Höhe traut er Heimsiege zu. Zwei Unentschieden und zwei Auswärtssiege tippt "Haupter" noch.

DIE TIPPS VON ANDY