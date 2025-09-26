EXPERTENTIPP: Alexander Ost / FC Erfurt Nord

Nach fünf Spieltagen hat der FC Erfurt Nord bereits 2 Niederlagen auf dem Konto stehen. Im Vorjahr waren es am Ende der Saison gerade einmal drei. Dennoch hat die Mannschaft um Spielmacher Alexander Ost nur 4 Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze und möchte im Duell mit dem Tabellenführer natürlich auf Tuchfühlung gehen.
Alexander, der seit 2017 an der "Grube" spielt, will es Wüstheuterode zeigen und zuhause ein Ausrufezeichen setzen. Auswärtssiege traut er Mühlhausen und Kölleda zu und auch zwei Punkteteilungen hat er auf dem Zettel.
DIE TIPPS VON ALEXANDER ZUM 6. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 1:1
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 0:2
⚽️ TIPP: 1:1
⚽️ TIPP: 0:1
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis