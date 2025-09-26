 2025-09-23T12:48:49.527Z

Expertentipp
– Foto: Svenja Koch

EXPERTENTIPP: Alexander Ost / FC Erfurt Nord

Der 6. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Vorjahres-Vize FC Erfurt Nord.

Landesklasse 2
Erfurt Nord
Alexander Ost
Alexander Ost

Nach fünf Spieltagen hat der FC Erfurt Nord bereits 2 Niederlagen auf dem Konto stehen. Im Vorjahr waren es am Ende der Saison gerade einmal drei. Dennoch hat die Mannschaft um Spielmacher Alexander Ost nur 4 Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze und möchte im Duell mit dem Tabellenführer natürlich auf Tuchfühlung gehen.

Alexander, der seit 2017 an der "Grube" spielt, will es Wüstheuterode zeigen und zuhause ein Ausrufezeichen setzen. Auswärtssiege traut er Mühlhausen und Kölleda zu und auch zwei Punkteteilungen hat er auf dem Zettel.

DIE TIPPS VON ALEXANDER ZUM 6. SPIELTAG

Morgen, 14:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
15:00

⚽️ TIPP: 3:0

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
15:00

⚽️ TIPP: 0:2

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
15:00

⚽️ TIPP: 0:1

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

Christopher PlischkaAutor