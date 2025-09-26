EXPERTENTIPP: Alexander Ost / FC Erfurt Nord

Nach fünf Spieltagen hat der FC Erfurt Nord bereits 2 Niederlagen auf dem Konto stehen. Im Vorjahr waren es am Ende der Saison gerade einmal drei. Dennoch hat die Mannschaft um Spielmacher Alexander Ost nur 4 Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze und möchte im Duell mit dem Tabellenführer natürlich auf Tuchfühlung gehen.