 2026-04-09T03:39:01.720Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Alexander Ludwig // FSV Wacker 90 Nordhausen

Ein weiteres richtungsweisendes Spiel steht für den FSV Wacker 90 Nordhausen am Sonntag in der Thüringenliga am 22. Spieltag an.

von André Hofmann · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julius Schwalenberg

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Alexander Ludwig
Alexander Ludwig

Die Elf um Alexander Ludwig will nach dem 0:5-Rückschlag gegen Wismut ein anderes Gesicht zeigen und drei Punkte gegen Bad Langensalza einfahren.

"Nach dem Auf und Ab in den letzten Wochen ist es für uns wichtig mit maximaler Überzeugung und dem dazugehörigen Selbstvertrauen in diese Partie zu gehen. Im Tabellenkeller geht es weiterhin sehr eng zu, deswegen bleibt keine Zeit, um vergebenen Chancen nachzutrauern. Auch das kommende Spiel gegen Bad Langensalza wird kein leichtes, aber wir sind bereit, alles reinzuwerfen und somit die drei Punkte in Nordhausen zu behalten. Für uns geht es nicht nur um ein Spiel, sondern um unsere Zukunft in der Thüringenliga.", so der 25-jährige Offensivspieler. Auch Schleiz, Fahner Höhe und Arnstadt traut Alex einen Heimerfolg zu. Zwei Unentschieden und zwei Auswärtssiege tippt er noch...

DIE TIPPS VON ALEX

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
14:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
15:00

⚽️ TIPP: 1:1

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
15:00

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
15:00

⚽️ TIPP: 0:1

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
14:00

⚽️ TIPP: 3:1