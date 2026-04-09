EXPERTENTIPP: Alexander Ludwig // FSV Wacker 90 Nordhausen

– Foto: Julius Schwalenberg

"Nach dem Auf und Ab in den letzten Wochen ist es für uns wichtig mit maximaler Überzeugung und dem dazugehörigen Selbstvertrauen in diese Partie zu gehen. Im Tabellenkeller geht es weiterhin sehr eng zu, deswegen bleibt keine Zeit, um vergebenen Chancen nachzutrauern. Auch das kommende Spiel gegen Bad Langensalza wird kein leichtes, aber wir sind bereit, alles reinzuwerfen und somit die drei Punkte in Nordhausen zu behalten. Für uns geht es nicht nur um ein Spiel, sondern um unsere Zukunft in der Thüringenliga.", so der 25-jährige Offensivspieler. Auch Schleiz, Fahner Höhe und Arnstadt traut Alex einen Heimerfolg zu. Zwei Unentschieden und zwei Auswärtssiege tippt er noch...

DIE TIPPS VON ALEX

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz SpVgg Geratal Geratal 14:00 PUSH

⚽️ TIPP: 2:0