 2026-07-30T07:56:49.385Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Alexander Kost // SV Walldorf 1921

Zum Ligastart hält die Landesklasse 3 gleich ein ganz besonderes Derby bereit: Walldorf empfängt den Staffelmitfavoriten vom VfL Meiningen 04 im Derby.

von André Hofmann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andre Hahnemann

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Landesklasse 3
SV Walldorf
Alexander Kost
Alexander Kost

Für Alex Kost geht's dabei ein stückweit gegen die eigene Vergangenheit, denn der 19-Jährige absolvierte für den VfL erste Spiele im Männerbereich. Doch für 90 Minuten werden die alten Freundschaften am Samstag ruhen...

"Nach letzter Woche ist die Moral in der Mannschaft natürlich nicht am besten (3:9-Pokalniederlage), trotzdem haben wir uns gegen Meiningen viel vorgenommen und wollen in so einem Derby alles reinhauen. Dieses Wochenende kommen auch viele aus dem Urlaub zurück und man kann wieder mit der Elf spielen mit der man die Vorbereitungsspiele erfolgreich absolvierte. Ich sage es wird ein enges und vor allem Dingen läuferisch intensives Spiel gegen meinen Ex-Klub", so Alex mit Blick auf das Derby. Gerne würde er mit einem 2:1-Sieg alle drei Punkte in Walldorf behalten. Auch Schweina, Ohratal und Gospenroda traut er Heimsiege zum Ligastart zu. Zwei Unentschieden und zwei Auswärtserfolge tippt der Offensivspieler noch.

DIE TIPPS VON ALEX

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:00

⚽️ TIPP: 4:2

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
Herpfer SV 07
Herpfer SV 07Herpfer SV
15:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
SG Lauscha/Neuhaus
SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha
15:00

⚽️ TIPP: 3:0

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
15:00live

⚽️ TIPP: 3:3

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Mosbacher SV 1911
Mosbacher SV 1911Mosbacher SV
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
15:00

⚽️ TIPP: 2:1