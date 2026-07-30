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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Alexander Kost // SV Walldorf 1921
Zum Ligastart hält die Landesklasse 3 gleich ein ganz besonderes Derby bereit: Walldorf empfängt den Staffelmitfavoriten vom VfL Meiningen 04 im Derby.
Für Alex Kost geht's dabei ein stückweit gegen die eigene Vergangenheit, denn der 19-Jährige absolvierte für den VfL erste Spiele im Männerbereich. Doch für 90 Minuten werden die alten Freundschaften am Samstag ruhen...
"Nach letzter Woche ist die Moral in der Mannschaft natürlich nicht am besten (3:9-Pokalniederlage), trotzdem haben wir uns gegen Meiningen viel vorgenommen und wollen in so einem Derby alles reinhauen. Dieses Wochenende kommen auch viele aus dem Urlaub zurück und man kann wieder mit der Elf spielen mit der man die Vorbereitungsspiele erfolgreich absolvierte. Ich sage es wird ein enges und vor allem Dingen läuferisch intensives Spiel gegen meinen Ex-Klub", so Alex mit Blick auf das Derby. Gerne würde er mit einem 2:1-Sieg alle drei Punkte in Walldorf behalten. Auch Schweina, Ohratal und Gospenroda traut er Heimsiege zum Ligastart zu. Zwei Unentschieden und zwei Auswärtserfolge tippt der Offensivspieler noch.