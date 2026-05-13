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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Alexander Kost // SV 1921 Walldorf
In der Landesklasse 3 steht der nächste Spieltag auf dem Plan. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Walldorf.
von Christopher Plischka · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Alexander Kost ist mit 19 Jahren bereits eine feste Größe beim SV Walldorf. In seinen 23 Saisonspielen erzielte er 11 Tore und hat damit großen Anteil am aktuellen 9. Tabellenplatz. Nun steht das Derby gegen seinen Ex-Verein an.