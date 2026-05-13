 2026-05-12T12:35:39.633Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Alexander Kost // SV 1921 Walldorf

In der Landesklasse 3 steht der nächste Spieltag auf dem Plan. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Walldorf.

von Christopher Plischka · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andre Hahnemann

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Landesklasse 3
SV Walldorf
Alexander Kost
Alexander Kost

Alexander Kost ist mit 19 Jahren bereits eine feste Größe beim SV Walldorf. In seinen 23 Saisonspielen erzielte er 11 Tore und hat damit großen Anteil am aktuellen 9. Tabellenplatz. Nun steht das Derby gegen seinen Ex-Verein an.

" " so der Angreifer.

DIE TIPPS VON ALEXANDER ZUM 27. SPIELTAG

Heute, 18:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
18:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
15:00

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
15:00live

⚽️ TIPP: 4:1

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
15:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
15:00

⚽️ TIPP: 1:1

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
15:00

⚽️ TIPP: 1:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis