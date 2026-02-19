 2026-02-19T12:53:34.809Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Alexander Korent // SV Schmölln 1913

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 16. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp des Rückrundenauftakts kommt in dieser Woche vom SV Schmölln 1913.

Mit einem knappen 3:2-Auswärtssieg beim SV Jena-Zwätzen möchte Alexander Korent mit seinem SV Schmölln einen wichtigen Dreier im Topspiel einfahren und somit wieder an der Tabellenspitze anklopfen. Außerdem rechnet der Schmöllner Führungsspieler mit drei weiteren Auswärtssiegen, zwei Punkteteilungen in Eiseneberg und Gera sowie zwei Heimsiegen.

DIE TIPPS VON ALEXANDER:

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
14:00

⚽ TIPP: 2:1

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
14:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
14:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
14:00

⚽ TIPP: 2:3

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
14:00

⚽ TIPP: 1:2