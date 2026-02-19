Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
EXPERTENTIPP: Alexander Korent // SV Schmölln 1913
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 16. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp des Rückrundenauftakts kommt in dieser Woche vom SV Schmölln 1913.
Mit einem knappen 3:2-Auswärtssieg beim SV Jena-Zwätzen möchte Alexander Korent mit seinem SV Schmölln einen wichtigen Dreier im Topspiel einfahren und somit wieder an der Tabellenspitze anklopfen. Außerdem rechnet der Schmöllner Führungsspieler mit drei weiteren Auswärtssiegen, zwei Punkteteilungen in Eiseneberg und Gera sowie zwei Heimsiegen.