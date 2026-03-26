EXPERTENTIPP: Albert Pohl // FSV Schleiz

– Foto: Julius Schwalenberg

Dabei geht der FSV Schleiz um Albert Pohl aufgrund der aktuellen Tabellensituation entwas entspannter in das Spiel gegen Wismut Gera. Doch bei einem Auswärtssieg würde wohl auch in Schleiz wieder der Blick Richtung Tabellenkeller wandern, wo Wismut feststeckt. Das will Schleiz-Kapitän Pohl natürlich verhindern...

"Nach den durchwachsenen vergangenen Wochen, wird das keine leichte Aufgabe für uns. Zudem ist Gera ist dieses Jahr schwer einzuschätzen. Wir müssen wieder alles auf die Platte bringen und mit der Überzeugung vom letzten Heimspiel agieren. Dann kann für uns etwas herausspringen", blickt der Schleizer Torjäger auf das heiße Duell mit der Wismut. Auch SCHOTT, Geratal und Fahner Höhe traut er Heimerfolge zu.

DIE TIPPS VON ALBERT