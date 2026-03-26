 2026-03-25T14:09:28.761Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Albert Pohl // FSV Schleiz

In Ostthüringen steht am 21. Spieltag der Thüringenliga ein Duell zweier Traditionsvereine auf dem Plan, in dem beide Teams einen Sieg anpeilen.

von André Hofmann · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julius Schwalenberg

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FSV Schleiz
Albert Pohl
Albert Pohl

Dabei geht der FSV Schleiz um Albert Pohl aufgrund der aktuellen Tabellensituation entwas entspannter in das Spiel gegen Wismut Gera. Doch bei einem Auswärtssieg würde wohl auch in Schleiz wieder der Blick Richtung Tabellenkeller wandern, wo Wismut feststeckt. Das will Schleiz-Kapitän Pohl natürlich verhindern...

"Nach den durchwachsenen vergangenen Wochen, wird das keine leichte Aufgabe für uns. Zudem ist Gera ist dieses Jahr schwer einzuschätzen. Wir müssen wieder alles auf die Platte bringen und mit der Überzeugung vom letzten Heimspiel agieren. Dann kann für uns etwas herausspringen", blickt der Schleizer Torjäger auf das heiße Duell mit der Wismut. Auch SCHOTT, Geratal und Fahner Höhe traut er Heimerfolge zu.

DIE TIPPS VON ALBERT

Di., 17.03.2026, 19:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
1
6

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 28.03.2026, 12:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
12:00live

⚽️ TIPP: 1:0

Sa., 28.03.2026, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
12:30

⚽️ TIPP: 3:0

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
14:00

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00live

⚽️ TIPP: 0:3