EXPERTENTIPP: Adrian Wilhelm // 1. SC 1911 Heiligenstadt

Gerne würde der Torjäger die drei Punkte im Gesundbrunnenstadion behalten. "Wir freuen uns auf das Topspiel gegen Fahner Höhe – vor hoffentlich vielen Zuschauern. In Arnstadt haben wir defensiv sehr stabil gestanden und gleichzeitig offensiv viele Chancen herausgespielt. Wenn wir an diese Leistung anknüpfen, wird es für Fahner Höhe schwer, gegen uns zu treffen. Auch wenn an diesem Spieltag wahrscheinlich noch keine Entscheidung in der Meisterschaft fällt, wollen wir nach dem Spiel ganz klar auf Platz 1 stehen", so der 26-jährige Angreifer. Insgesamt sagt er einen ausgeglichenen Spieltag mit drei Heim-, vier Auswärtssiegen und einem Unentschieden voraus.

DIE TIPPS VON ADRIAN