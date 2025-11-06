 2025-10-30T14:25:35.653Z

Expertentipp
– Foto: Ronny Krähmer

EXPERTENTIPP: Adrian Raab // TSV Motor Gispersleben

Ein Drittel der Saison ist rum und der 11. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom TSV Motor Gispersleben.

Nach einem guten Saisonstart blieb der TSV zuletzt drei Mal in Folge sieglos und rutschte dadurch auf Tabellenplatz 10 ab. Im Heimspiel gegen Siemerode will Adrian Raab nun wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Der 20-Jährige, der im Juniorenbereich auch schon bei Rot-Weiß Erfurt kickte, verhilft dem TSV mit seinen Landesklasse-Toren zumeist zu Erfolgen. So gelangen ihm in dieser und letzter Saison in fünf Spielen jeweils ein Tor und am Ende standen vier Siege und ein Remis.

Der Mittelfeldspieler erwartet einen Spieltag mit einigen engen Partien. Ein klaren Gästesieg erwartet er vom FC Erfurt Nord. Insgesamt sieht er bei fünf Heimsiegen aber die Hausherren im Vorteil.

DIE TIPPS VON ADRIAN ZUM 11. SPIELTAG

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00live

⚽️ TIPP: 2:1

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
14:00live

⚽️ TIPP: 1:4

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
14:00live

⚽️ TIPP: 3:2

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
14:00

⚽️ TIPP: 3:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

