EXPERTENTIPP: Adrian Raab // TSV Motor Gispersleben

Nach einem guten Saisonstart blieb der TSV zuletzt drei Mal in Folge sieglos und rutschte dadurch auf Tabellenplatz 10 ab. Im Heimspiel gegen Siemerode will Adrian Raab nun wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Der 20-Jährige, der im Juniorenbereich auch schon bei Rot-Weiß Erfurt kickte, verhilft dem TSV mit seinen Landesklasse-Toren zumeist zu Erfolgen. So gelangen ihm in dieser und letzter Saison in fünf Spielen jeweils ein Tor und am Ende standen vier Siege und ein Remis.