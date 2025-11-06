Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Ronny Krähmer
EXPERTENTIPP: Adrian Raab // TSV Motor Gispersleben
Ein Drittel der Saison ist rum und der 11. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom TSV Motor Gispersleben.
Nach einem guten Saisonstart blieb der TSV zuletzt drei Mal in Folge sieglos und rutschte dadurch auf Tabellenplatz 10 ab. Im Heimspiel gegen Siemerode will Adrian Raab nun wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Der 20-Jährige, der im Juniorenbereich auch schon bei Rot-Weiß Erfurt kickte, verhilft dem TSV mit seinen Landesklasse-Toren zumeist zu Erfolgen. So gelangen ihm in dieser und letzter Saison in fünf Spielen jeweils ein Tor und am Ende standen vier Siege und ein Remis.
Der Mittelfeldspieler erwartet einen Spieltag mit einigen engen Partien. Ein klaren Gästesieg erwartet er vom FC Erfurt Nord. Insgesamt sieht er bei fünf Heimsiegen aber die Hausherren im Vorteil.