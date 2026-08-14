 2026-08-13T12:20:01.944Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Adrian Heymel // SV Blau-Weiß Büßleben

Der 3. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Verbandsliga-Absteiger Büßleben, der mit 6 Punkten sehr ambitioniert in die Saison gestartet ist.

von Christopher Plischka · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Becker

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Landesklasse 2
Büßleben
Adrian Heymel
Adrian Heymel

Ein Dauerbrenner in der vergangenen Saison war Adrian Heymel. Er sammelte nach Torwart Maximilian Geißler die meisten Spielminuten in der Thüringenliga. Nur ein Spiel verpasste Büßlebens Nummer 10 aufgrund einer Gelbsperre.

In Dingelstädt wünscht sich der 26-Jährige eine weitere weiße Weste für seinen Schlussmann. Damit stände Büßleben auch nach dem dritten Spieltag weiterhin ohne Gegentor da. Favoritensiege erwartet er in Siemerode und Sondershausen.

DIE TIPPS VON ADRIAN ZUM 3. SPIELTAG

Heute, 19:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
19:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
15:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 15:00 Uhr
FSG'99 Salza
FSG'99 SalzaFSG'99 Salza
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
15:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
14:00

⚽️ TIPP: 0:2

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Empor Buttstädt
SV Empor ButtstädtButtstädt
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
14:00

⚽️ TIPP: 3:2

Morgen, 14:00 Uhr
Sondershausen
SondershausenSondershausen
SC Leinefelde 1912
SC Leinefelde 1912Leinefelde
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
14:00

⚽️ TIPP: 2:2


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis