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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Adrian Heymel // SV Blau-Weiß Büßleben
Der 3. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom Verbandsliga-Absteiger Büßleben, der mit 6 Punkten sehr ambitioniert in die Saison gestartet ist.
von Christopher Plischka · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Ein Dauerbrenner in der vergangenen Saison war Adrian Heymel. Er sammelte nach Torwart Maximilian Geißler die meisten Spielminuten in der Thüringenliga. Nur ein Spiel verpasste Büßlebens Nummer 10 aufgrund einer Gelbsperre.
In Dingelstädt wünscht sich der 26-Jährige eine weitere weiße Weste für seinen Schlussmann. Damit stände Büßleben auch nach dem dritten Spieltag weiterhin ohne Gegentor da. Favoritensiege erwartet er in Siemerode und Sondershausen.