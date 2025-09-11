 2025-09-10T07:23:22.987Z

Expertentipp
– Foto: Christian Heilwagen

EXPERTENTIPP: Adrian Buberl // SV Borsch 1925

Nach dem Pokal ist vor der Liga. In diesem Sinne geht's am 4. Spieltag der Thüringenliga weiter. Der FuPa-Expertentipp kommt vom Westthüringer Aufsteiger Borsch.

Adrian Buberl

Auf den Neuling von der Ulster wartet ein Heimspiel gegen die SpVgg Geratal. Keeper Adrian Buberl will dabei gerne den zweiten Saisonsieg eintüten und ohne Gegentor bleiben.

Zum zweiten Heimspiel nach dem Aufstieg sagt Adrian Buberl: "Unser voller Fokus liegt auf dem Wochenende. Alle sind heiß. Mit Geratal erwartet uns eine kämpferisch starke Mannschaft. Dennoch ist es für uns machbar, wenn wir unser Spiel durchziehen. Unsere Mannschaft ist jung hungrig und hat individuelle Klasse. Wir wollen mit aller Macht den ersten Heimsieg in Thüringens höchster Spielklasse." Weitere Heimsiege traut Adrian auch Eichsfeld, Arnstadt und Weida zu. Zwei Unentschieden und zwei Auswärtserfolge sagt der 22-jährige Borscher Schlussmann noch voraus.

DIE TIPPS VON ADRIAN

Morgen, 17:30 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
17:30live

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
15:00

⚽️ TIPP: 0:1

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
15:00live

⚽️ TIPP: 4:0

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
15:00

⚽️ TIPP: 3:2

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
15:00

⚽️ TIPP: 3:0

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

André HofmannAutor