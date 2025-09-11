EXPERTENTIPP: Adrian Buberl // SV Borsch 1925

Zum zweiten Heimspiel nach dem Aufstieg sagt Adrian Buberl: "Unser voller Fokus liegt auf dem Wochenende. Alle sind heiß. Mit Geratal erwartet uns eine kämpferisch starke Mannschaft. Dennoch ist es für uns machbar, wenn wir unser Spiel durchziehen. Unsere Mannschaft ist jung hungrig und hat individuelle Klasse. Wir wollen mit aller Macht den ersten Heimsieg in Thüringens höchster Spielklasse." Weitere Heimsiege traut Adrian auch Eichsfeld, Arnstadt und Weida zu. Zwei Unentschieden und zwei Auswärtserfolge sagt der 22-jährige Borscher Schlussmann noch voraus.

DIE TIPPS VON ADRIAN