– Foto: Christian Heilwagen
EXPERTENTIPP: Adrian Buberl // SV Borsch 1925
Nach dem Pokal ist vor der Liga. In diesem Sinne geht's am 4. Spieltag der Thüringenliga weiter. Der FuPa-Expertentipp kommt vom Westthüringer Aufsteiger Borsch.
Auf den Neuling von der Ulster wartet ein Heimspiel gegen die SpVgg Geratal. Keeper Adrian Buberl will dabei gerne den zweiten Saisonsieg eintüten und ohne Gegentor bleiben.
Zum zweiten Heimspiel nach dem Aufstieg sagt Adrian Buberl: "Unser voller Fokus liegt auf dem Wochenende. Alle sind heiß. Mit Geratal erwartet uns eine kämpferisch starke Mannschaft. Dennoch ist es für uns machbar, wenn wir unser Spiel durchziehen. Unsere Mannschaft ist jung hungrig und hat individuelle Klasse. Wir wollen mit aller Macht den ersten Heimsieg in Thüringens höchster Spielklasse." Weitere Heimsiege traut Adrian auch Eichsfeld, Arnstadt und Weida zu. Zwei Unentschieden und zwei Auswärtserfolge sagt der 22-jährige Borscher Schlussmann noch voraus.