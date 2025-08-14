 2025-08-14T11:39:53.462Z

Expertentipp
– Foto: Rocco Menger

EXPERTENIPP: Pascal Günther // SV DJK Arenshausen

Der Thüringer Landespokal hat am Wochenende den Freistaat fest in Griff. 31 Partien stehen auf dem Plan, weshalb wir vier Spieler im FuPa-Expertentipp befragt haben.

Einen weiteren Teil der Partien übernimmt Pascal Günther, Offensivspieler des SV DJK Arenshausen im Expertentipp. Seine Mannschaft ist voller Vorfreude vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Rot-Weiß Erfurt.

In Arenshausen wird es natürlich das Spiel des Jahres, wenn nicht sogar darüber hinaus. Auf die Frage ob Vorfreude oder Aufregung überwiegt, gibt Pascal uns einen kleinen Einblick in seine Gefühlslage: "Natürlich ist die große Vorfreude da. Gegen so einen Gegner wird man so schnell nicht wieder spielen dürfen. Ich bin sehr gespannt auf die Atmosphäre vor so vielen Fans zu spielen und natürlich werde ich vor so einem Gegner auch aufgeregt sein."

DIE TIPPS VON PASCAL

Morgen, 18:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
18:00live

⚽️ TIPP: 1:6

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
15:00live

⚽️ TIPP: 2:4

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
15:00live

⚽️ TIPP: 3:2

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:30

⚽️ TIPP: 1:3

