Expertentipp
– Foto: Rocco Menger
EXPERTENIPP: Pascal Günther // SV DJK Arenshausen
Der Thüringer Landespokal hat am Wochenende den Freistaat fest in Griff. 31 Partien stehen auf dem Plan, weshalb wir vier Spieler im FuPa-Expertentipp befragt haben.
Einen weiteren Teil der Partien übernimmt Pascal Günther, Offensivspieler des SV DJK Arenshausen im Expertentipp. Seine Mannschaft ist voller Vorfreude vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Rot-Weiß Erfurt.
In Arenshausen wird es natürlich das Spiel des Jahres, wenn nicht sogar darüber hinaus. Auf die Frage ob Vorfreude oder Aufregung überwiegt, gibt Pascal uns einen kleinen Einblick in seine Gefühlslage: "Natürlich ist die große Vorfreude da. Gegen so einen Gegner wird man so schnell nicht wieder spielen dürfen. Ich bin sehr gespannt auf die Atmosphäre vor so vielen Fans zu spielen und natürlich werde ich vor so einem Gegner auch aufgeregt sein."