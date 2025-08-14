EXPERTENIPP: Pascal Günther // SV DJK Arenshausen

In Arenshausen wird es natürlich das Spiel des Jahres, wenn nicht sogar darüber hinaus. Auf die Frage ob Vorfreude oder Aufregung überwiegt, gibt Pascal uns einen kleinen Einblick in seine Gefühlslage: "Natürlich ist die große Vorfreude da. Gegen so einen Gegner wird man so schnell nicht wieder spielen dürfen. Ich bin sehr gespannt auf die Atmosphäre vor so vielen Fans zu spielen und natürlich werde ich vor so einem Gegner auch aufgeregt sein."

DIE TIPPS VON PASCAL