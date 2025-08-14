 2025-08-11T11:59:41.423Z

Expertentipp
– Foto: Thomas Gorlt

EXPERTENIPP: Niclas Burkhardt // FC Thüringen Weida

Der Thüringer Landespokal hat am Wochenende den Freistaat fest in Griff. 31 Partien stehen auf dem Plan, weshalb wir vier Spieler im FuPa-Expertentipp befragt haben.

Einen Teil der Partien übernimmt Niclas Burkhardt, Torwart des FC Thüringen Weida im Expertentipp. Für den jungen Keeper ist das Duell mit dem FC Carl Zeiss Jena etwas besonderes.

"Mit Jena haben wir natürlich ein Top 3 Team zugelost bekommen, was es uns natürlich nicht leicht macht eine Runde weiter zu kommen, aber mit Sicherheit nicht unmöglich im Pokal", zeigt sich der 20-Jährige optimistisch den Regionalligisten ärgern zu können.

Er selber wurde beim FCC ausgebildet, weshalb das Spiel eine besondere Bedeutung für Niclas hat: "Ich freue mich besonders auf das Spiel, da ich die meiste Zeit in meiner Jugend beim FCC gespielt habe und jetzt auch einige bei Jena auf dem Felde stehen, mit denen ich zusammen trainiert und gespielt habe und teilweise immer noch gut in Kontakt stehe." Kleinere Pokalüberraschungen traut er zudem den Landesklasse-Teams aus Dingelstädt & Schweina gegen Thüringenliga-Vereine zu.

DIE TIPPS VON NICLAS

Morgen, 18:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
18:00live

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 18:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
18:00live

⚽️ TIPP: 1:4

Sa., 16.08.2025, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
12:30

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
15:00live

⚽️ TIPP: 0:5

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 16.08.2025, 17:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
17:00live

⚽️ TIPP: 1:4

André HofmannAutor