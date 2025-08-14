EXPERTENIPP: Niclas Burkhardt // FC Thüringen Weida

Einen Teil der Partien übernimmt Niclas Burkhardt, Torwart des FC Thüringen Weida im Expertentipp. Für den jungen Keeper ist das Duell mit dem FC Carl Zeiss Jena etwas besonderes.

"Mit Jena haben wir natürlich ein Top 3 Team zugelost bekommen, was es uns natürlich nicht leicht macht eine Runde weiter zu kommen, aber mit Sicherheit nicht unmöglich im Pokal", zeigt sich der 20-Jährige optimistisch den Regionalligisten ärgern zu können.

Er selber wurde beim FCC ausgebildet, weshalb das Spiel eine besondere Bedeutung für Niclas hat: "Ich freue mich besonders auf das Spiel, da ich die meiste Zeit in meiner Jugend beim FCC gespielt habe und jetzt auch einige bei Jena auf dem Felde stehen, mit denen ich zusammen trainiert und gespielt habe und teilweise immer noch gut in Kontakt stehe." Kleinere Pokalüberraschungen traut er zudem den Landesklasse-Teams aus Dingelstädt & Schweina gegen Thüringenliga-Vereine zu.