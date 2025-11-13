 2025-10-30T14:25:35.653Z

Expertentipp
– Foto: Christian Heilwagen

EXPERENTIPP: Leon Baier // FC Barchfeld 02

Der 12. Spieltag der Landesklasse 3 geht am kommenden Wochenende über die Bühne - auf den FC Barchfeld 02 um Leon Baier wartet ein richtungsweisendes Duell.

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 3
FC Barchfeld
Leon Baier
Leon Baier

Im Westthüringer Kellerduell muss die Mannschaft aus Barchfeld nach Ifta, die zuletzt mit vier Punkten aus den zurückliegenden zwei Partien einen positiven Trend aufweisen.

Leon Baier stellt sich auf ein schweres, umkämpftes Auswärtsspiel ein: "Wir erwarten ein kampfbetontes Spiel, jedes Team benötigt die Punkte. Die Stimmung bei uns im Team ist trotz der nicht ganz zufriedenstellenden Ergebnissen der letzten Wochen super und die Jungs haben Bock. Wir wollen uns jetzt für die Leistungen die wir Woche für Woche erbringen belohnen und mit 3 Punkten die Heimreise antreten." Auch Siebleben, Steinach, Ohratal und Gospenroda sagt der 24-Jährige Auswärtssiege voraus. Einzig dem 1. FC Sonneberg traut er einem Erfolg auf heimischen Rasen bzw. Kunstrasen zu.

DIE TIPPS VON LEON

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
14:00live

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
15:00

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
14:30

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00live

⚽ TIPP: 0:2

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
14:30live

⚽ TIPP: 1:2

Aufrufe: 013.11.2025, 14:00 Uhr
André HofmannAutor