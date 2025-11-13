EXPERENTIPP: Leon Baier // FC Barchfeld 02

Im Westthüringer Kellerduell muss die Mannschaft aus Barchfeld nach Ifta, die zuletzt mit vier Punkten aus den zurückliegenden zwei Partien einen positiven Trend aufweisen.

Leon Baier stellt sich auf ein schweres, umkämpftes Auswärtsspiel ein: "Wir erwarten ein kampfbetontes Spiel, jedes Team benötigt die Punkte. Die Stimmung bei uns im Team ist trotz der nicht ganz zufriedenstellenden Ergebnissen der letzten Wochen super und die Jungs haben Bock. Wir wollen uns jetzt für die Leistungen die wir Woche für Woche erbringen belohnen und mit 3 Punkten die Heimreise antreten." Auch Siebleben, Steinach, Ohratal und Gospenroda sagt der 24-Jährige Auswärtssiege voraus. Einzig dem 1. FC Sonneberg traut er einem Erfolg auf heimischen Rasen bzw. Kunstrasen zu.

DIE TIPPS VON LEON