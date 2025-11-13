Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Christian Heilwagen
EXPERENTIPP: Leon Baier // FC Barchfeld 02
Der 12. Spieltag der Landesklasse 3 geht am kommenden Wochenende über die Bühne - auf den FC Barchfeld 02 um Leon Baier wartet ein richtungsweisendes Duell.
Im Westthüringer Kellerduell muss die Mannschaft aus Barchfeld nach Ifta, die zuletzt mit vier Punkten aus den zurückliegenden zwei Partien einen positiven Trend aufweisen.
Leon Baier stellt sich auf ein schweres, umkämpftes Auswärtsspiel ein: "Wir erwarten ein kampfbetontes Spiel, jedes Team benötigt die Punkte. Die Stimmung bei uns im Team ist trotz der nicht ganz zufriedenstellenden Ergebnissen der letzten Wochen super und die Jungs haben Bock. Wir wollen uns jetzt für die Leistungen die wir Woche für Woche erbringen belohnen und mit 3 Punkten die Heimreise antreten." Auch Siebleben, Steinach, Ohratal und Gospenroda sagt der 24-Jährige Auswärtssiege voraus. Einzig dem 1. FC Sonneberg traut er einem Erfolg auf heimischen Rasen bzw. Kunstrasen zu.