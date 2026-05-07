Expansion beim SC Berger Preuß: Neue 3. Mannschaft geht an den Start

– Foto: Stefan Harter

Wie der Verein nun offiziell bekannt gab, wird zur neuen Spielzeit eine zusätzliche Reservemannschaft für den Spielbetrieb angemeldet. Damit reagiert der Club auf den wachsenden Kader und schafft neue Perspektiven für junge sowie erfahrene Akteure.

Trainer-Duo mit Stallgeruch

An der Seitenlinie der neuen Drittvertretung wird ein erfahrenes Duo die Verantwortung übernehmen: Thomas Hartmann und Sascha Baginski werden das Team ab Sommer leiten. Beide Trainer verfügen über eine tiefe Verbindung zum Verein und bringen wertvolle Vorerfahrung mit in das neue Projekt. Hartmann ist aktuell noch im Trainerteam der A-Jugend aktiv und coachte in der Vergangenheit bereits die 2. Mannschaft des SC Berger Preuß. Ihm zur Seite steht Sascha Baginski. Der ehemalige Spieler des Berger Preuß sammelte bereits Erfahrung als Co-Trainer bei Alemannia Aachen II.

Mix aus Jugend und Erfahrung

Die Planungen für die neue Mannschaft laufen bereits auf Hochtouren. Das Ziel der Verantwortlichen ist es, eine Brücke zwischen den Generationen zu schlagen. Den Jugendspielern des SC Berger Preuß wird durch die Neugründung eine weitere attraktive Alternative beim Übergang in den Seniorenbereich geboten. Gleichzeitig freut sich der Verein darauf, einige erfahrene Rückkehrer wieder als aktive Spieler begrüßen zu dürfen. Auch externe Spieler, die ab Sommer die „neuen Gesichter“ der 3. Mannschaft bilden, sind im Verein herzlich willkommen. Interessierte Spieler, die Teil dieses neuen Kapitels werden möchten, können sich ab sofort direkt bei dem Trainer-Duo melden.