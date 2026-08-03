Exner wird zum Matchwinner: LSK siegt im Elfmeterschießen!

– Foto: Steffi Rathje

Der Lüneburger SK Hansa gewann in der abgelaufenen Spielzeit den Niedersachsenpokal und qualifizierte sich damit für den DFB-Pokal. Die Mission Titelverteidigung startete beim SC Hemmingen-Westerfeld und lieferte Spannung bis zur letzten Sekunde.

Dabei kotrollierte der LSK zunächst das Geschehen und ging nach einer knappen Viertelstunde durch Tjark Dörr in Führung. In der Folge verpasste er es, frühzeitig klare Verhältnisse zu schaffen. Mit zunehmender Spielzeit kam der Oberliga-Aufsteiger stärker auf. In der 54. Minute gelang Bangin Bakir der Ausgleich. Beim 1:1 blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit. Die Entscheidung fiel daher im Elfmeterschießen. Nachdem beide Teams die ersten zwei Versuche verwandelten, stellte LSK-Schlussmann Arne Exner den Unterschied her. Er parierte doppelt, sodass es Bo Weishaupt vorbehalten war, die Lüneburger ins Viertelfinale zu schießen.