Exner aus Bevern und Dörr Pokalhelden

– Foto: Reinhard Rehkamp



Seit kurzem läuft auf Netflix eine Doku über den legendären Champions-League-Sieg von Liverpool gegen AC Milan im Jahre 2005. Liverpool hatte damals zur Pause scheinbar chancenlos mit 0:3 zurückgelegen und entgegen aller Wahrscheinlichkeit diese epische Begegnung am Ende nach Elfmeterschießen gewonnen.

Und das Finale im Niedersachsenpokal zwischen Lüneburg und Bersenbrück lief im Grunde genauso. Bersenbrück führte zur Pause mit 3:0, dann folgte aber im zweiten Abschnitt der große Auftritt des Tjark Dörr. Der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison mit der U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen die Regionalliga-Meisterschaft gewonnen hatte (Trainer Olaf Lakämper), erzielte das 1:3-Anschlusstor, war auch am zweiten LSK-Treffer beteiligt und traf in der Schlussphase zum 3:3-Ausgleich.

Nach einer torlosen Verlängerung folgte dann "die Zeit des Arne Exner". Der langjährige Heeslinger Stammkeeper wurde sozusagen zum "Jerzy Dudek" des Lüneburger Fußballs, war bei fast allen Schüssen des Gegners "dran", parierte im Ganzen drei Elfmeter, verwandelte selbst den vorletzten Schuss seines Teams und führte damit seinen neuen Verein zum historischen Erfolg im Niedersachsenpokal. Für den gebürtigen Beverner ist es übrigens der zweite Sieg im Landespokal in Folge. Im vergangenen Jahr hatte er - als Ersatzkeeper - fast auf den Tag genau das Hamburger Pokalfinale mit Eintracht Norderstedt gewonnen.

Selbstredend verwandelte auch der überragende Dörr seinen Elfmeter und auch der eingewechselte Lasse Schmidt, der in der Saison 2023/2024 für den JFV gespielt hatte, verwandelte seinen Versuch sicher.