Exklusiv! SV Halstenbek-Rellingen trennt sich von Coach Heiko Barthel

Nach dem sportlichen Fehlstart hat die SV Halstenbek-Rellingen einen Schlussstrich gezogen. Wie FuPa Hamburg exklusiv erfuhr, wurde Trainer Heiko Barthel nach der 4:7-Niederlage beim Tabellenletzten SV Curslack-Neuengamme von seinen Aufgaben entbunden. Zur Pause hatte die SVHR noch mit 3:0 geführt, ehe die Mannschaft in der zweiten Hälfte komplett auseinanderbrach. Barthel war seit Januar 2017 im Amt und führte den Verein 2022/23 aus der Landesliga in die Oberliga. Trotz oftmals - gegenüber der Konkurrenz - schwieriger Rahmenbedingungen gelang es ihm, die Spielvereinigung in der Folge stets in der Klasse zu halten. Unter seiner Ägide entwickelte sich Halstenbek-Rellingen zu einem Team, das vor allem über Mentalität und Widerstandskraft definiert wurde. Eigenschaften, die eng mit Barthels Handschrift verbunden waren.

In dieser Saison stand Barthel allerdings vor einer besonders schwierigen Aufgabe: Nach einem großen personellen Umbruch fehlte der SVHR in Curslack eine zweistellige Anzahl an Spielern. Die Personalnot war so gravierend, dass der 51-Jährige - wie schon zuvor - selbst auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, um notfalls aktiv eingreifen zu können. Bereits in der Woche vor dem Duell in Curslack-Neuengamme hatte der 51-Jährige gegenüber der sportlichen Leitung signalisiert, dass er den Posten räumen würde, wenn er als Problem angesehen werden würde. Dennoch ging der Klub mit ihm in das wichtige Duell – um ihn nur zwei Tage später, am Montag, telefonisch über das Aus zu informieren.