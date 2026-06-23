Exklusiv: Last-Minute-Wende bei 1860? Ismaik bietet Deal an – der Ball liegt bei Mang

Gernot Mang und Hasan Ismaik gestikulieren – Foto: Fotomontage:IMAGO / Ulrich Wag

Die Uhr tickt: Einigung bis 18 Uhr – sonst geht die KGaA in die Insolvenz. Zu verhindern wäre der juristische Knall noch: mit einer einfachen Entschuldigung!

Nach exklusiven Informationen von Absolut Sechzig ist die Seite von Investor Hasan Ismaik noch einmal ein paar Schritte auf das Lager des TSV 1860 e.V. zugegangen. Der mögliche Deal, der derzeit hinter den Kulissen diskutiert wird, lässt sich auf eine einfache Formel herunterbrechen: Entschuldigung gegen Rückgabe der Anteile.

Tickt die Uhr bei den Löwen doch nicht unaufhaltsam Richtung Abgrund? An diesem Dienstag um 18 Uhr endet die Frist , bis zu der sich die Gesellschafter des TSV 1860 einigen müssen. Andernfalls droht der gemeinsamen KGaA die Insolvenz – mit unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen und einem möglicherweise jahrelangen Rechtsstreit. Bahnt sich in letzter Minute eine spektakuläre Wende an?

Ismaik schließt eine Einigung ausdrücklich nicht aus. Gegenüber unserer Redaktion erklärte der Jordanier: „Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass einvernehmliche und verantwortungsvolle Lösungen einer Eskalation oder dem Einschlagen komplizierterer Wege immer vorzuziehen sind.“

Und weiter: „Ob eine Lösung erreicht werden kann, hängt davon ab, ob alle Beteiligten bereit sind, sich auf die Zukunft des Vereins und der Gesellschaft zu konzentrieren, anstatt zu vergangenen Streitigkeiten zurückzukehren.“

Die Uhr tickt: Gibt es doch noch eine gütliche Lösung?

Nach Informationen unserer Redaktion geht das Entgegenkommen der Ismaik-Seite inzwischen noch deutlich weiter. Demnach wäre der Investor sogar bereit, auf Rechtsmittel zu verzichten. Heißt konkret: Sollte der e.V. eine Entschuldigung formulieren, könnte diese nach jetzigem Stand nicht gegen ihn verwendet werden, falls es später doch zu juristischen Auseinandersetzungen kommen sollte.

Aus dem Umfeld Ismaiks ist zu hören, dass sogar das lange als Wunschlösung des e.V. geltende Szenario wieder auf dem Tisch liegt: Die Anteile könnten an den Verein zurückgegeben werden. Voraussetzung wäre allerdings eine Entschuldigung des Präsidiums für den Umgang mit dem Investor in den vergangenen 15 Jahren.

Kann der juristische Knall bei 1860 München verhindert werden?

Dabei geht es um zahlreiche Vorkommnisse, die auf der Ismaik-Seite tiefe Spuren hinterlassen haben sollen – vom sogenannten „Scheichlied“ über Anti-Ismaik-Banner bis hin zu jüngeren Aussagen von Präsident Mang. Besonders die „Middle East“-Bemerkung sowie die aus Sicht der Investorenseite mitschwingende Unterstellung, die von Ismaik zur Rettung bereitgestellten 2,3 Millionen Euro könnten aus fragwürdigen Quellen stammen, werden dort als schwerwiegende Grenzüberschreitungen wahrgenommen.

Nach Informationen unserer Redaktion existiert inzwischen sogar bereits ein möglicher Formulierungsvorschlag für eine entsprechende Erklärung.

Ismaik selbst betonte gegenüber unserer Redaktion erneut seine grundsätzliche Gesprächsbereitschaft: „Ich war immer offen für jeden ernsthaften Dialog oder jede konstruktive Lösung, die unter fairen und angemessenen Bedingungen stattfindet und den langfristigen Interessen des Vereins dient.“

Die entscheidende Frage lautet nun: Ist das Präsidium bereit, den letzten Schritt zu gehen? Oder verstreicht die Frist um 18 Uhr – und die Löwen steuern in die Insolvenz und einen möglicherweise jahrelangen juristischen Rosenkrieg?

Der Ball liegt nun bei Präsident Gernot Mang und seinem Präsidium. Springen sie in letzter Minute über ihren Schatten und machen den Weg frei für eine gütliche Lösung?