Exklusiv auf volksstimme.de und mz.de: Drei Livestreams am Sonntag

Die U23 des 1. FC Magdeburg, die Frauen des 1. FC Magdeburg und das Sachsen-Anhalt-Duell in der Oberliga Süd: Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung haben am Sonntag gleich drei spannende Partien im Angebot. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Interessierten können die Begegnungen mit dem vierwöchigen Probe-Abo zum einmaligen Preis von fünf Euro im Livestream und im Re-Live sehen,

Sachsen-Anhalt-Duell zum Abschluss der Hinrunde in der NOFV-Oberliga Süd: Der VfL Halle 96 empfängt am Sonntag den VfB Germania Halberstadt. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams verspricht einige Tore. Im Mai hatten sich die Hallenser mit 4:3 in Halberstadt durchgesetzt.

Nach zehn Partien ohne Niederlage ist es zum Ende der Hinrunde doch geschehen: Beim 1. FC Union Berlin II mussten sich die FCM-Frauen am vergangenen Sonntag zum ersten Mal geschlagen geben (1:2). Am Sonntag will die Elf von Nico Koch zurück in die Erfolgsspur: Zur letzten Regionalliga-Partie vor der Winterpause begrüßen die Blau-Weißen den 1. FFV Erfurt.

Mit 23 Punkten spielte die U23 des 1. FC Magdeburg bei seiner Regionalliga-Premiere eine starke Hinrunde. Am Sonntag beginnt für den Neuling die Rückrunde: Um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Interimstrainer Daniel Wölfel die BSC Chemie Leipzig in der Avnet Arena. Die Chemiker stehen mit 13 Zählern auf Rang 16 - und hatten sich im Hinspiel mit 0:2 geschlagen geben müssen.

