Existenzkampf trifft Auswärtsfinale: FCO gastiert in Thalheim

Die Neugersdorfer reisen mit Rückenwind an. Am vergangenen Spieltag fuhren die Blau-Weißen einen verdienten 3:1-Heimerfolg gegen den VfB Fortuna Chemnitz ein, bei dem Markus Palme und David Halbich mit einem Doppelpack die Weichen stellten. Verzichten muss Trainer Richter im Erzgebirge allerdings auf Matteo Uhlig, der gegen Chemnitz die Gelb-Rote Karte sah.

Für den FCO geht es im letzten Auswärtsspiel der Saison 2025/2026 vor allem darum, die Spannung hochzuhalten. Kapitän Karl Petrick stellt vor der Partie klar, dass man die Partie trotz der komfortablen Tabellensituation keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen werde: „Für uns steht die letzte Auswärtsfahrt der Saison an, und wir möchten uns noch einmal ordentlich präsentieren. Uns ist bewusst, dass es für Thalheim um sehr viel geht, da sie mitten im Kampf um den Klassenerhalt stecken.“

Petrick fordert von seinem Team die nötige Professionalität, um die Punkte zu entführen: „Wir werden die Situation entsprechend annehmen und wollen noch einmal alles auf den Platz bringen. Unser Ziel ist es, eine engagierte Leistung zu zeigen und die letzte Auswärtsfahrt der Saison mit einem positiven Gefühl abzuschließen.“