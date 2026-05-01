Existenzkampf in der Sachsenliga: Chemnitz unter Siegzwang

Die Ausgangslage ist nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den Dresdner SC unverändert angespannt. Mit lediglich 13 Punkten auf der Habenseite und einem Torverhältnis von 25:64 klafft eine Lücke zum rettenden Ufer. Angesichts der schwindenden Anzahl an Spieltagen wird die Luft für die Chemnitzer dünner. Trainer Rocco Dittrich begegnet der Situation mit einer Mischung aus Realismus und Entschlossenheit. In einer kurzen Bestandsaufnahme stellt er klar: „Grundsätzlich hat sich nix geändert! Wir brauchen und wollen Punkte, um die Möglichkeit des Klassenerhalts aufrechtzuerhalten!“

Der kommende Gegner aus Freital rangiert mit 26 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und verkörpert das Mittelfeld der Liga. Doch die jüngste Leistung der Freitaler lässt aufhorchen: Am vergangenen Spieltag unterlag der SC Freital II dem Schlusslicht VfL Pirna-Copitz überraschend mit 2:3. Dass der Tabellenletzte gegen Freital punkten konnte, dürfte den Chemnitzern als moralischer Anker dienen – zeigt es doch, dass der Aufsteiger verwundbar ist, sofern man ihn unter Druck setzt.

Dennoch ist die Fortuna gewarnt. Die Erinnerungen an das Hinspiel im heimischen Stadion sind schmerzhaft; damals gingen die Chemnitzer mit 0:4 unter. Herausragender Akteur aufseiten der Freitaler war seinerzeit Nils Seyfert, der die Chemnitzer Defensive mit einem Hattrick fast im Alleingang zerlegte. Dittrich weiß um die technischen Qualitäten des Gegners und fordert von seinen Schützlingen eine nahezu perfekte Defensivleistung. „Wir treffen auf eine spielstarke Mannschaft, wo wir uns nur wenig Fehler erlauben dürfen, um erfolgreich zu sein“, so die taktische Vorgabe des Trainers.