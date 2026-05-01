Existenzkampf in der Sachsenliga: Chemnitz unter Siegzwang

Die sportliche Situation des VfB Fortuna Chemnitz vor dem 24. Spieltag der Sachsenliga gleicht einer mathematischen und mentalen Belastungsprobe. Wenn die Mannschaft von Trainer Rocco Dittrich am kommenden Sonntag um 14:00 Uhr im Stadion am Burgwartsberg gegen die Zweitvertretung des SC Freital antritt, steht weit mehr als nur ein gewöhnliches Punktspiel auf der Agenda. Für den Tabellenfünfzehnten geht es um die nackte Existenz in Sachsens höchster Spielklasse.
Die Ausgangslage ist nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den Dresdner SC unverändert angespannt. Mit lediglich 13 Punkten auf der Habenseite und einem Torverhältnis von 25:64 klafft eine Lücke zum rettenden Ufer. Angesichts der schwindenden Anzahl an Spieltagen wird die Luft für die Chemnitzer dünner. Trainer Rocco Dittrich begegnet der Situation mit einer Mischung aus Realismus und Entschlossenheit. In einer kurzen Bestandsaufnahme stellt er klar: „Grundsätzlich hat sich nix geändert! Wir brauchen und wollen Punkte, um die Möglichkeit des Klassenerhalts aufrechtzuerhalten!“
Der kommende Gegner aus Freital rangiert mit 26 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und verkörpert das Mittelfeld der Liga. Doch die jüngste Leistung der Freitaler lässt aufhorchen: Am vergangenen Spieltag unterlag der SC Freital II dem Schlusslicht VfL Pirna-Copitz überraschend mit 2:3. Dass der Tabellenletzte gegen Freital punkten konnte, dürfte den Chemnitzern als moralischer Anker dienen – zeigt es doch, dass der Aufsteiger verwundbar ist, sofern man ihn unter Druck setzt.
Dennoch ist die Fortuna gewarnt. Die Erinnerungen an das Hinspiel im heimischen Stadion sind schmerzhaft; damals gingen die Chemnitzer mit 0:4 unter. Herausragender Akteur aufseiten der Freitaler war seinerzeit Nils Seyfert, der die Chemnitzer Defensive mit einem Hattrick fast im Alleingang zerlegte. Dittrich weiß um die technischen Qualitäten des Gegners und fordert von seinen Schützlingen eine nahezu perfekte Defensivleistung. „Wir treffen auf eine spielstarke Mannschaft, wo wir uns nur wenig Fehler erlauben dürfen, um erfolgreich zu sein“, so die taktische Vorgabe des Trainers.
Die mangelnde Konstanz innerhalb eines Spiels war zuletzt oft das Zünglein an der Waage, das zugunsten der Gegner ausschlug. Um den Anschluss an den SV Tapfer Leipzig (15 Punkte) und den Dresdner SC (21 Punkte) nicht endgültig zu verlieren, ist ein Erfolgserlebnis in Freital unumgänglich. Für Fortuna Chemnitz beginnt der Klassenerhalt im Kopf – und mit der Vermeidung jener Fehler, die auf diesem Niveau in der Regel gnadenlos bestraft werden.