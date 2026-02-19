 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Existenzkampf, Aufstiegsdrang, Schicksalstage und eine Absage

Landesliga Nord: Bornim hofft auf ein Wunder, Zepernick greift nach den Aufstiegsrängen.

von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna Zeller

In der Landesliga Nord spitzt sich die Lage am 21. Februar 2026 dramatisch zu. Wenn die Teams zu den Nachholspielen den Rasen betreten, geht es um weit mehr als nur Punkte – es ist ein Spiel mit den Hoffnungen ganzer Vereine. Während am Tabellenende jeder Meter Boden gutgemacht werden muss, um den drohenden Abgrund zu verhindern, kämpfen die Teams im oberen Drittel mit jeder Faser ihres Seins darum, den Anschluss an die absolute Spitze nicht zu verlieren.

---

Sa., 21.02.2026, 13:00 Uhr
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
13:00live

Ein Duell, das puren Überlebenskampf verspricht: Der Angermünder FC empfängt als Tabellenvierzehnter den BSC Fortuna Glienicke. Die Gastgeber stehen mit lediglich 10 Punkten aus 13 Spielen massiv unter Druck und müssen vor heimischer Kulisse alles in die Waagschale werfen, um die deprimierende Tordifferenz von -35 vergessen zu machen. Doch auch für die Gäste aus Glienicke ist die Lage ernst: Auf Rang 12 liegend haben sie zwar 12 Punkte auf dem Konto, mussten aber bereits 48 Gegentreffer hinnehmen – die anfälligste Defensive der Liga. Hier treffen zwei verwundete Mannschaften aufeinander, bei denen jeder Fehler den Gang in noch tiefere Tabellenregionen bedeuten kann.

Sa., 21.02.2026, 13:00 Uhr
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
14:00

In Schwedt treffen zwei Schwergewichte der Liga aufeinander, die beide den Anspruch haben, ganz oben dranzubleiben. Der FC Schwedt 02 rangiert mit 21 Punkten auf dem sechsten Platz und empfängt den Tabellenfünften aus Falkensee. Die Gäste sind mit 25 Punkten und einer starken Tordifferenz von +20 in einer glänzenden Ausgangslage. Da Falkensee erst 13 Spiele bestritten hat, könnte ein Auswärtssieg den Druck auf die Aufstiegsränge massiv erhöhen. In Schwedt wird um jeden Zentimeter gekämpft, denn für beide Teams ist ein Dreier Pflicht, um die Träume von der Brandenburgliga am Leben zu erhalten.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
14:00

Gegensätzlicher könnten die Vorzeichen kaum sein: Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SG Bornim empfängt die SG Einheit Zepernick. Bornim steht mit nur zwei mageren Punkten aus 14 Spielen am Abgrund und braucht ein sportliches Wunder, um gegen die Übermacht zu bestehen. Zepernick hingegen reist als Tabellenvierter mit 29 Punkten und einer Tordifferenz von +19 an. Während die Gäste mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die zweitplatzierten Teams aus Schönow und Bernau herankommen können, geht es für Bornim nur noch um die Ehre und den verzweifelten Versuch, die drohende Schmach gegen einen Aufstiegsaspiranten abzuwenden.

