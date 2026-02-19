Existenzkampf, Aufstiegsdrang, Schicksalstage und eine Absage Landesliga Nord: Bornim hofft auf ein Wunder, Zepernick greift nach den Aufstiegsrängen. von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Zeller

In der Landesliga Nord spitzt sich die Lage am 21. Februar 2026 dramatisch zu. Wenn die Teams zu den Nachholspielen den Rasen betreten, geht es um weit mehr als nur Punkte – es ist ein Spiel mit den Hoffnungen ganzer Vereine. Während am Tabellenende jeder Meter Boden gutgemacht werden muss, um den drohenden Abgrund zu verhindern, kämpfen die Teams im oberen Drittel mit jeder Faser ihres Seins darum, den Anschluss an die absolute Spitze nicht zu verlieren.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Sa., 21.02.2026, 13:00 Uhr Angermünder FC Angermünde BSC Fortuna Glienicke BSC Glien. 13:00 live PUSH Ein Duell, das puren Überlebenskampf verspricht: Der Angermünder FC empfängt als Tabellenvierzehnter den BSC Fortuna Glienicke. Die Gastgeber stehen mit lediglich 10 Punkten aus 13 Spielen massiv unter Druck und müssen vor heimischer Kulisse alles in die Waagschale werfen, um die deprimierende Tordifferenz von -35 vergessen zu machen. Doch auch für die Gäste aus Glienicke ist die Lage ernst: Auf Rang 12 liegend haben sie zwar 12 Punkte auf dem Konto, mussten aber bereits 48 Gegentreffer hinnehmen – die anfälligste Defensive der Liga. Hier treffen zwei verwundete Mannschaften aufeinander, bei denen jeder Fehler den Gang in noch tiefere Tabellenregionen bedeuten kann.

Das Spiel wurde abgesagt

In Schwedt treffen zwei Schwergewichte der Liga aufeinander, die beide den Anspruch haben, ganz oben dranzubleiben. Der FC Schwedt 02 rangiert mit 21 Punkten auf dem sechsten Platz und empfängt den Tabellenfünften aus Falkensee. Die Gäste sind mit 25 Punkten und einer starken Tordifferenz von +20 in einer glänzenden Ausgangslage. Da Falkensee erst 13 Spiele bestritten hat, könnte ein Auswärtssieg den Druck auf die Aufstiegsränge massiv erhöhen. In Schwedt wird um jeden Zentimeter gekämpft, denn für beide Teams ist ein Dreier Pflicht, um die Träume von der Brandenburgliga am Leben zu erhalten.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr SG Bornim SG Bornim SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick 14:00 PUSH