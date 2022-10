»Existenziell bedrohlich«: Energie Cottbus und sein Fan-Problem Sicherheitsvorkehrungen werden nach den Ausschreitungen der letzten Wochen verschärft

Der FC Energie Cottbus hat derzeit ein Fan-Problem. Bereits beim Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am 17. September kam es zu einem massiven Einsatz von Feuerwerkskörpern, was dem Verein sauer aufstößt und dazu veranlasst, die Sicherheitsvorkehrungen für das Heimspiel am morgigen Samstag gegen Lok Leipzig signifikant zu verschärfen. So schreibt der FCE in einer offiziellen Stellungnahme auf seiner Homepage: "Insbesondere der Umstand, dass die zum Heimspiel gegen den Chemnitzer FC in enger Zusammenarbeit mit der Cottbuser Feuerwehr und durch großes Zutun der Verantwortlichen des Vereins überhaupt erst realisierbare Choreografie letztlich für das Zünden pyrotechnischer Erzeugnisse benutzt wurde, waren hierbei ausschlaggebend."

Noch schwerer im Magen liegen den Cottbusern die jüngsten Ausschreitungen beim Auswärtsspiel vergangene Woche in Jena. Fans des FCE hatten sich wüst daneben benommen und unter anderem Leuchtraketen in Richtung Jenaer Anhänger abgefeuert. "Besonders der Umstand, dass es in der laufenden Spielzeit nicht das erste sportgerichtliche Verfahren war, führte zu einer Erhöhung der Strafe und lässt schlimmste finanzielle Belastungen für das Sportgerichtsverfahren hinsichtlich des Auswärtsspiels in Jena vermuten. Derartige Summen sind für den Verein weder tolerierbar noch finanzierbar und gefährden in letzter Konsequenz beispielsweise die Realisierung eines möglichen Wintertransfers", schwant dem FCE Übles.



Deshalb warnt der Verein eindringlich in der veröffentlichen Stellungnahme seine Anhänger und appelliert daran, keine weiteren Grenzen zu überschreiten: "In Ergänzung zu diesen bereits faktisch existenten sowie zu erwartenden hohen Strafzahlungen an den Verband, haben Gespräche mit Sponsoren und Partnern des Vereins auch Tendenzen zu möglichen Beendigungen ihrer Engagements im Wiederholungsfall sichtbar gemacht. Umstände, die letzten Endes für den FC Energie existenziell bedrohlich werden können."