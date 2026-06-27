„Existenz der Amateurvereine steht auf dem Spiel" Regionalliga-Reform: Oberliga-Trainer von Optik Rathenow appelliert an Verantwortliche von far · Heute, 11:53 Uhr · 0 Leser

Optik Ratnenow Trainer Ingo Kahlisch – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Am Montag treffen die Vereine der Regional- und Oberligen eine richtungsweisende Entscheidung über die Zukunft des Regionalliga-Systems. Während die Befürworter eine gerechtere Aufstiegsregelung fordern, warnt der FSV Optik Rathenow vor massiven Folgen für den Amateurfußball Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Reform soll Aufstiegsproblem lösen Seit Jahren sorgt die Aufstiegsregelung aus der Regionalliga in die 3. Liga für Diskussionen. Derzeit gibt es fünf Regionalligen, aber nur vier direkte Aufstiegsplätze. Zwei Meister müssen regelmäßig den Umweg über die Relegation gehen.

Um dieses Problem zu lösen, stehen verschiedene Reformmodelle zur Diskussion. Das Kompassmodell sieht vor, die fünf Regionalligen auf vier Staffeln zu reduzieren. Dadurch hätte künftig jede Staffel einen festen Direktaufsteiger in die 3. Liga. Die neuen Ligen würden geografisch nach den Himmelsrichtungen Nord, Ost, Süd und West eingeteilt. Als Alternative gilt das Regionenmodell, das ebenfalls eine Reform anstrebt, sich jedoch stärker an den bestehenden Verbandsgrenzen orientiert und gewachsene regionale Strukturen möglichst erhalten möchte.

Am Montag wird abgestimmt Bei der Abstimmung der Regionalverbände geht es zunächst um eine Grundsatzentscheidung: Soll die bisherige Aufstiegsregelung bestehen bleiben oder soll es eine Reform geben? Als konkrete Optionen stehen das Kompass- und das Regionenmodell zur Wahl. Nach Informationen von FuPa können sich die stimmberechtigten Vereine jedoch auch für eine weitere, noch zu erarbeitende Reformvariante aussprechen. Die Diskussion über die künftige Ligastruktur ist damit keineswegs auf die beiden bekannten Modelle beschränkt. Ebenfalls weiterhin im Gespräch ist das sogenannte „225-Modell“. Es sieht eine Aufstockung der 3. Liga auf 22 Mannschaften bei gleichzeitig fünf direkten Absteigern vor. Der entscheidende Vorteil: Alle fünf Regionalligameister könnten direkt aufsteigen, ohne dass die Zahl der Regionalligen reduziert werden müsste. Bislang konnte sich dieses Modell allerdings nicht durchsetzen.

– Foto: Imago Images

Rathenow warnt vor einer Abstiegswelle Besonders kritisch sieht der FSV Optik Rathenow das Kompassmodell. Der Oberligist befürchtet, dass die notwendige Übergangsphase eine Abstiegslawine auslösen würde. Nach den derzeit diskutierten Übergangsszenarien müssten in der Regionalliga Nordost einmalig die Plätze elf bis 18 den Gang in die Oberliga antreten. Dadurch würden zahlreiche zusätzliche Plätze in den Oberligen benötigt, was wiederum weitere Abstiege in die Verbands- und Landesligen nach sich ziehen würde. Die Auswirkungen könnten sich bis in die Kreis- und Bezirksligen fortsetzen. Trainer und Geschäftsführer Ingo Kahlisch appelliert deshalb an die Verantwortlichen: „Für einen zusätzlichen Aufsteiger setzen wir die Existenz der Amateurvereine aufs Spiel – das dürfen wir nicht zulassen. Es braucht andere Lösungen. Es gibt deutlich bessere Ansätze, für die wir gemeinsam kämpfen sollten.“ Welchen Vorschlag bevorzugt Rathenow? Welche Alternative der FSV Optik Rathenow konkret bevorzugt, bleibt in der Stellungnahme allerdings offen. Zwar fordert Kahlisch „deutlich bessere Ansätze“, nennt jedoch keinen konkreten Reformvorschlag. Mit dem weiterhin diskutierten 225-Modell oder einer möglichen Erweiterung der 3. Liga existieren allerdings bereits Alternativen, die ebenfalls einen direkten Aufstieg aller Regionalligameister ermöglichen würden, ohne die Zahl der Regionalligen zu reduzieren. Entscheidung mit Signalwirkung Auch wenn die Abstimmung zunächst nur den Charakter eines Meinungsbildes hat, dürfte sie erheblichen Einfluss auf die weitere Diskussion innerhalb der Regionalverbände und des Deutschen Fußball-Bundes haben. Fest steht: Die Reform soll den Aufstieg gerechter machen. Umstritten bleibt jedoch, welchen Preis der Amateurfußball dafür zahlen müsste.

Ingo Kahlisch – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress