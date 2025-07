Exer-Pokal: 10 Teams kämpfen um den ersten Titel der neuen Saison

Der traditionsreiche Exer-Pokal wird auch in diesem Jahr wieder ausgespielt. Auf dem Sportplatz in der Dunckerstraße nahe dem S-Bahnhof Prenzlauer Allee treten zehn Teams in zwei Gruppen mit anschließender K.O.-Phase gegeneinander an. Für die einen geht es um einen möglichen ersten Titel in dieser Saison, für die anderen um wertvolle Spielpraxis. Für alle ist es jedoch eine willkommene Abwechslung zu den sonst üblichen Testspielen in einer Saisonvorbereitung. Denn es gibt etwas zu gewinnen.

Am Freitag, den 18.07. eröffnen die SG Blankenburg und Borussia Pankow die diesjährige Ausgabe des Turniers auf dem Tesch-Sportplatz. Neben den beiden Pankower Teams treten in Gruppe A Ausrichter SG Nordring, der SV Blau-Gelb Berlin sowie Landesliga-Aufsteiger Pfeffersport an. Die gelten schon aufgrund der Ligazugehörigkeit zu den Top-Favoriten, treten zudem als Titelverteidiger an.