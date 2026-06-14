Ex-Zweitliga-Stürmer verlässt Regionalliga-Vizemeister

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Der SGV Freiberg muss nach der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Südwest drei namhafte Abgänge auffangen. Besonders der Wechsel von Nicklas Shipnoski zum 1. FC Kaiserslautern II fällt auf. Auch Jacob Engel und Tim Schmidt verlassen den Klub. Dem gegenüber steht bislang David Girmann als Zugang von der TSG Balingen fest.

Shipnoski kehrt damit zu einem Verein zurück, der seine Laufbahn früh geprägt hat. Der 28-jährige Stürmer wechselt zum Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern II, der künftig ebenfalls in der Regionalliga Südwest spielt. In seiner bisherigen Karriere kommt Shipnoski auf 304 Spiele, 89 Tore und 16 Assists. Für Freiberg absolvierte er in der vergangenen Runde sieben Regionalliga-Partien. Zuvor sammelte er reichlich Erfahrung in höheren Klassen, unter anderem beim SV Waldhof Mannheim, Arminia Bielefeld, Jahn Regensburg, Fortuna Düsseldorf, dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Wehen Wiesbaden. Besonders seine Saison 2020/21 in Saarbrücken mit 15 Toren in der 3. Liga bleibt dabei ein markanter Leistungsnachweis. Für Kaiserslautern II ist es zugleich ein erfahrener Zugang für die neue Regionalliga-Aufgabe.

Auch defensiv verliert der SGV Qualität. Jacob Engel schließt sich dem TSV Aubstadt an. Der 25-jährige Abwehrspieler kam in der Vorsaison auf 22 Einsätze und vier Assists für Freiberg. Insgesamt stehen bei ihm 189 Spiele in der Bilanz. Stationen wie Greifswalder FC, VSG Altglienicke, 1. FC Schweinfurt 05 und SC Freiburg II zeigen seine breite Regionalliga-Erfahrung und unterstreichen seine Verlässlichkeit auf gehobenem Niveau.

Tim Schmidt zieht es zum SSV Ulm 1846 Fußball. Der 23-jährige Abwehrspieler absolvierte ebenfalls 22 Regionalliga-Spiele für Freiberg. Zuvor war er bei Schalke 04 II, dem VfR Aalen und in der Jugend des 1. FC Heidenheim aktiv. Insgesamt kommt Schmidt auf 150 Spiele, neun Tore und zwei Assists. Damit verliert der Vizemeister drei Spieler mit Erfahrung und klaren Profilen. Für Trainer Kushtrim Lushtaku beginnt die Kaderplanung mit einem frühen Schwerpunkt: Abgänge einordnen, Stabilität sichern und den bislang einzigen Zugang David Girmann schnell integrieren. Nach einer starken Saison muss Freiberg nun gezielt nachjustieren, ohne die gewachsene Struktur zu verlieren in der kommenden Runde.