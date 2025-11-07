Ex-Zweitliga-Profi wird Sportlicher Leiter beim BV Bad Lippspringe

Andreas Wiegel lief von 2022 bis 2024 an der Essener Hafenstraße auf. – Foto: Eibner-Pressefoto/Thomas Hess

Nach einer souveränen Bezirksliga 3-Meisterschaft ohne Niederlage hatte sich der BV Bad Lippspringe in der Landesliga 1 durchaus mehr erhofft. Doch kurz vor Ende der Hinrunde ist vorerst Abstiegskampf angesagt. Nur aufgrund des besseren Torverhältnisses steht der nahe Paderborn gelegene Verein über dem Strich. Nichtsdestotrotz wird im Hintergrund an einer erfolgreichen Zukunft gearbeitet, die künftig ein Ex-Zweitliga-Profi mitgestalten soll. Der 34-jährige Andreas Wiegel, der selbst auch noch die Fußballschuhe für den Regionalligisten Sportfreunde Lotte schnürt, übernimmt ab sofort den Posten des Sportlichen Leiters. Zu seinem Team werden weiterhin Ingo Jennebach und Dado Nesic gehören. Dies teilte der Verein am Donnerstagabend auf Social Media mit.

Wiegel ist Fußball-Profi durch und durch und war in seiner Karriere sogar zwei Jahre in der 1. Belgischen Liga bei KVRS Waasland - SK Beveren unterwegs (2019-21). Der gebürtige Paderborner wuchs in Bad Lippspringe auf und erhielt seine fußballerische Ausbildung beim SC Paderborn 07 und in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. 55 Zweitliga-Partien und 138 Spiele in der 3. Liga stehen in seiner Vita. Nach Stationen beim FC Rot-Weiß Erfurt, MSV Duisburg und bei Rot-Weiss Essen ist er auch "im Herbst" seiner Spielerlaufbahn noch auf dem Platz aktiv und läuft für die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West als Rechtsverteidiger auf.