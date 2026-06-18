Ex-Zeller Ralf Kiefer ist gespannt, wie die jungen Spieler performen

Crossfit statt Fußball: Ralf Kiefer | Foto: Privat

Ein altbekanntes Gesicht erblickten die Zeller Zuschauer beim Bezirksligaderby zwischen dem FC Zell und dem FC Schönau (1:0) vor knapp zwei Wochen. "Es ist lange her, seit ich wieder einmal auf dem Fußballplatz war." Die Rede ist von Ralf Kiefer, der bei der "Schwaneölf" mehr als nur der geborene Torjäger war. "Ich hatte einen bestimmten Grund, weshalb ich da war", sagt der 42-Jährige über seinen Derbybesuch.

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