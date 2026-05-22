Ex-Zebra Duman zeigt Mitgefühl mit dem MSV Duisburg

Duman erzielte das zwischenzeitliche 1:0 gegen den MSV Duisburg – Foto: Marcel Eichholz

Taylan Duman steht seit der Winterpause für den Drittligisten Viktoria Köln auf dem Rasen. Nach anfänglichen verletzungsbedingten Rückschlägen kämpfte sich der 28-Jährige zurück und zählte zu den Stammkräften. Seinen ersten Saison-Treffer hob sich der gebürtige Moerser für ein besonderes Spiel auf: Duman war der Kölner Torschütze beim 1:1 am vergangenen Sonntag in der Schauinsland-Reisen-Arena gegen den MSV Duisburg.

Der MSV hätte mit einem Sieg den Relegationsplatz festigen können, geriet jedoch durch Dumans Tor in Rückstand. Die Stimmung in der Arena konnten beide Mannschaften auch auf dem Platz spüren: „Ich war am Anfang relativ angespannt. Von den Fans im Stadion hat man schon gemerkt, dass es um alles geht.“

„Viele Freunde und Verwandte waren im Stadion – deshalb der ausgelassene Jubel. Sie haben alle gesagt, dass ich an dem Tag treffen werde. Mit solchen Aktionen holt man sich das nötige Selbstvertrauen. Allein wegen dieses Moments vergisst man alle Rückschläge und weiß, warum man immer wieder zurückkommt“, sagt der Profi-Fußballer, der für die Zebras in der Jugend spielte.

Der Mittelfeldakteur lief zwischen 2006 und 2012 im Nachwuchsbereich der Duisburger auf – und zeigte auch deshalb Mitgefühl mit dem Gegner: „Es tat mir schon leid. Sie haben eine super Saison gespielt. Nach der Partie habe ich noch mit einigen Jungs vom MSV gesprochen. Natürlich waren sie emotional niedergeschlagen. So kurz nach dem Spiel realisiert man es manchmal gar nicht so ganz, was gerade passiert ist. Rückschläge gibt’s immer wieder im Sport. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Die Duisburger Kollegen können dennoch stolz auf die Saison sein.“

Duman bleibt bei der Viktoria

Dumans Mannschaft beendete die Drittliga-Spielzeit auf dem elften Tabellenplatz. Wie für den MSV steht auch für die Viktoria an diesem Wochenende noch ein Pflichtspiel im Terminkalender. Am Samstag findet das Finale um den Mittelrhein-Pokal statt. Es kommt zu einem Derby gegen Fortuna Köln im Sportpark Höhenberg: „Das Finale möchte ich unbedingt gewinnen, schließlich wollen wir in den DFB-Pokal einziehen.“

Mittlerweile ist auch klar, bei welchem Verein Taylan Duman in der nächsten Saison spielen wird. Durch seinen Startelfeinsatz gegen den MSV Duisburg wurde sein Vertrag per Klausel um ein Jahr verlängert: „Ich fühle mich wohl in Köln. Ich bin extrem dankbar, dass ich so schnell von allen aufgenommen wurde, und freue mich schon aufs nächste Jahr.“

Bei der 0:3-Niederlage gegen Alemannia Aachen am 10. Mai hatte der 28-jährige Moerser das erste Mal im Viktoria-Trikot über 90 Minuten auf dem Rasen gestanden: „Aachen war die beste Mannschaft, gegen die wir in der Dritten Liga gespielt haben. Hätten sie eine ähnlich gute Hinrunde wie in der Rückserie gezeigt, wären sie wahrscheinlich aufgestiegen.“

Die Ziele der Viktoria für die neue Saison sind noch nicht öffentlich kommuniziert worden, Duman weiß allerdings schon, wie’s für ihn laufen soll: „Ich möchte gerne ein Jahr verletzungsfrei spielen. Der Rest kommt dann von alleine, wenn man hart arbeitet. Ich weiß, dass der Verein das Maximale aus den Möglichkeiten macht.“

Pokalfinale gegen Fortuna Köln

Morgen, 15:30 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Viktoria Köln Viktoria Köln 15:30 live PUSH

Für Duman lautet das Motto: Nach der Saison ist vor der Saison. „Klar benötige ich nach dem Pokalspiel am Samstag etwas Urlaub, aber ich werde dann weiter daran arbeiten, für die nächste Saison topfit zu sein.“ Der einstige Fußballer vom TV Asberg hofft nun, dass er auch am 23. Mai beim deutschlandweiten Tag der Amateure der Anfangsformation angehören wird. Das Endspiel gegen Fortuna Köln beginnt im Viktoria-Stadion um 15.30 Uhr. Zeitgleich steht der MSV Duisburg in der heimischen Arena dem Oberligisten SC St. Tönis gegenüber. Beide Teams sind bereits für den DFB-Pokal qualifiziert. Die erste Runde wird vom 21. bis 24. August und am 1./2. September ausgespielt.