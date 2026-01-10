Ex-Wormate Simon Joachims: Mit Anlauf aus der zweiten Reihe

Homburg/Worms. Es war bei einem Testspiel gegen die U17 des 1. FSV Mainz 05. Mario Cuc erinnert sich noch genau. „Da hat Simon Joachims das erste Mal gezeigt, wie gut er ist.” Der damalige Nachwuchstrainer des VfR Wormatia Worms hatte zu der Zeit eine starke Mannschaft beisammen. Neben dem Kriegsheimer, der bis dahin noch gar nicht so groß auf sich aufmerksam gemacht hatte, liefen auch Spieler wie Fabio Moreno Fell (Bundesligadebüt in dieser Saison), Aaron Asamoah (in den USA aktiv) oder Lennart Thum (VfR Mannheim) auf. Doch Cucs bester Spieler in diesem rheinhessischen Testduell: Simon Joachims. „Er hat an diesem Tag ein richtiges Ausrufzeichen gesetzt.”

In der Folge setzte sich Simon Joachims bei den Wormsern endgültig durch. Erst bei der U19, dann im Oberliga-Team. Es folgte der Wechsel zur Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern, wo er das Kapitänsamt übernahm und so auf sich aufmerksam machte, dass er unter Zweitliga-Trainer Miroslav Klose, Weltmeister von 2014, für den „Club“ sogar sein Profidebüt feierte. Es ist ein kleines Fußballmärchen, ein Schritt nach dem anderen war Simon Joachims auf der Karriereleiter nach oben geklettert. Dann aber folgten erstmals auch Enttäuschungen und Rückschläge. Beim 1. FC Nürnberg nicht mehr gefragt, befand er sich im Sommer lange auf Vereinssuche. Ein erhoffter Wechsel zu Drittligist Alemannia Aachen kommt nicht zustande, dafür aber auf den letzten Drücker ein Lastminute-Transfer zum FC Homburg in die Regionalliga Südwest.

Von Pfeddersheim aus verfolgt Mario Cuc die Karriere seiner einstigen Schützlinge. Auch die von Simon Joachims. Per WhatsApp ist er ab und zu auf dem Laufenden und sieht, was seine „Jungs“ so machen. Noch heute suchen einige der ehemaligen Spieler den Kontakt zu „Cuci“. „Mein Co Alexander Nazarov und ich waren schon damals nicht nur Trainer, sondern auch Ansprechpartner für die Jungs“, sagt Cuc. Aus der Gruppe der damaligen Wormatia-U19 sind viele enge Freundschaften entstanden. Auch Simon Joachims, Vincent Haber und Aaron Asamoah kennen sich seit diesen Jugendzeiten und sind bis heute eng befreundet. Vom Weihnachtsmarkt sendeten sie ihrem ehemaligen Trainer, der inzwischen als Sportlicher Leiter der Jugend beim SV Gimbsheim weiter im Fußballgeschehen der Region aktiv ist, zuletzt ein Bild. Der 41-Jährige spricht es zwar nicht aus, aber es freut ihn, dass viele seiner ehemaligen Spieler nach wie vor den Kontakt zu ihm suchen. „Das war damals eine schöne und prägende Zeit. Nicht nur für die Jungs. Auch für mich und Alex.”

Die zu diesem Zeitpunkt laut Joachims „beste Option“. Dort sprechen die Statistiken des ersten Halbjahres bislang noch nicht für den Offensivspieler (eine Torbeteiligung in 15 Spielen). Dafür erhält der inzwischen 24-Jährige jede Menge Einsatzminuten und die Chance, sich zu zeigen. Die Ungewissheit des Sommers ist vorbei, der Blick geht nach vorne. Und mit etwas Wehmut auch zurück. „Es ist natürlich schon was anderes vor 60.000 Menschen auf Schalke zu spielen oder nach Bahlingen auf einen Sportplatz zu fahren.”

Vor etwa zehn Jahren stand Mario Cuc erstmals auch mit Simon Joachims und dessen Familie in Kontakt. „Und es ging gar nicht mal so gut für mich aus”, erinnert sich der jetzige Homburger, als er über seine Anfänge an der Alzeyer Straße erzählt. Es ist ein Sichtungstraining, bei dem Cuc auf den etwas schmächtigen und ruhigen Joachims aufmerksam wird. Das Problem: dessen Position ist bei der Wormatia bereits besetzt. „Simon war fußballerisch besser, aber den anderen beiden Spielern hatte ich schon mein Wort gegeben.” Simon Joachims wird vertröstet und bleibt zunächst beim SV Horchheim in der Jugend. Doch der Kontakt bleibt bestehen und der Wechsel vom SVH zum VfR wird in der U17 nachgeholt. Sein erster VfR-Trainer wird Jens Blüm, ab der U19 ist es dann Mario Cuc. Und erneut muss sich Joachims gedulden.

Viel Spielzeit unter Kristjan Glibo

„Im ersten Halbjahr hatte ich bei ihm wenig Spielzeit, erst im Winter habe ich dann einen Schub gemacht”, sagt Joachims. In diese Zeit fällt auch das Testspiel gegen den Bundesliga-Nachwuchs der 05er und Cuc weiß noch: „Er war jüngerer Jahrgang, aber irgendwann so gut, dass wir gar nicht an ihm vorbeikommen konnten und wollten.” Was Cuc und Nazarov damals schon an Joachims beeindruckte: „Er hat die Situationen immer angenommen, mit uns kommuniziert, Geduld gezeigt und sich am Ende durchgesetzt.” Im zweiten U19-Jahr startete Joachims vollends durch. Es folgte der Step in die Oberliga-Mannschaft von Kristjan Glibo, bei der er bei seinem Debüt 2019 (4:1 gegen FV Diefflen Anm. d. Red.) den Führungstreffer von Jan Dahlke vorbereitete und auf Anhieb zum Stammspieler aufstieg. „Bei Kristjan habe ich immer von Beginn an gespielt habe”, sagt Joachims rückblickend. „Ich habe in der Zeit auch zweimal Rot gesehen und mal schlecht gespielt. Aber er hat trotzdem immer auf mich gesetzt.”

Mario Cuc glaubt, dass man in einer solchen Konstellation den besten Fußballer Simon Joachims bekommt. „Simon ist ein familiärer Typ. Er braucht seine Bezugspersonen um sich rum und muss Vertrauen spüren.” Da ginge es gar nicht nur um das Thema Spielzeit. „Als er bei uns in der U19 zunächst wenig gespielt hat, haben wir ihm stets gesagt, dass er auf einem guten Weg ist und wir von ihm überzeugt sind. Wir haben ihn mehrfach ins Trainerbüro geholt, um mit ihm zu reden.” Im Nachhinein kann man sagen: Für Simon Joachims war genau das der richtige Weg.

Mit dem FC Homburg zurück in den Profifußball?

Von den fußballerischen Fähigkeiten Joachims ist dessen einstiger Förderer ohnehin überzeugt. „Simon würde sich mit seiner Klasse in allen möglichen Ligen zurechtfinden.” Dann holt Cuc aus und legt los: „Er ist sicher nicht der Schnellste, aber laufstark. Er hat einen guten Touch, dreht sich super auf, bewegt sich zwischen den Räumen sehr gut und hat ein Gespür für Spielsituationen.” Cuc erklärt: „Es gibt kreative Spieler“, und zu denen zähle er Joachims, „die entwickeln im Laufe des Spiels intuitiv Ideen, wie sie auf den Gegner am besten reagieren.”

Doch neben seiner spielerischen Klasse halfen Simon Joachims auf seinem Weg auch andere Fähigkeiten. Während Jugendspieler hin und wieder schnell die Geduld verlieren und nach einem Halbjahr ohne Startelfeinsätze zügig den Verein wechseln, um ihren Traum von einer Profikarriere nicht zu gefährden, blieb Joachims geduldig, biss sich durch und überzeugte seine Trainer eben aus der zweiten Reihe kommend. Inzwischen, sagt Mario Cuc, durchliefen junge Talente vor ihrem Profidebüt fast alle ein Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten. „Aber ein Simon Joachims, ein Leon Robinson (einst TSV Gau-Odernheim jetzt 1. FC Kaiserslautern, Anm. d. Red.) oder auch ein Fabio Moreno Fell sind Beispiele dafür, dass es auch noch anders geht.” Trotz Absagen, Rückschlägen und Umwege.

Pendeln vom Saarland in die Pfalz und zurück

Als ein solcher mutet auch Joachims Schritt nach Homburg eher an. Nach vier Kurzeinsätzen in Liga zwei und Profibedingungen am Valznerweiher, nimmt der Kriegsheimer nun im Saarland Anlauf, um es erneut in eine höhere Liga zu schaffen. Vielleicht sogar mit dem FC Homburg („Ich habe in der Liga noch keinen Gegner gesehen, der viel besser war als wir. Aber wir haben viel zu oft Unentschieden gespielt”), der seit längerer Zeit von einem Aufstieg in Liga drei träumt. Joachims hat im Saarland eine Einzimmerwohnung bezogen, regelmäßig pendelt er aber auch die rund 85 Kilometer in die rheinhessische Heimat zu Freundin, Freunden und Familie. Nicht weit davon entfernt drückt ihm sein einstiger Förderer Mario Cuc für die Rückrunde die Daumen. „Ich wünsche ihm im neuen Jahr gute Statistiken, die wären wichtig für sein Selbstvertrauen.” Eine kurze WhatsApp-Nachricht ließe dann sicher nicht lange auf sich warten.