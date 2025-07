Ex-Wormate Daniel Kasper wechselt zu Profiklub nach Belgien

EUPEN/FÜRTH. Mit einer guten Trefferquote in der Oberliga machte der ehemalige Wormatia-Angreifer und Wormser Publikumsliebling Daniel Kasper höherklassige Vereine auf sich aufmerksam. Im vergangenen Sommer wechselte der Stürmer dann von den Wormsern zur Zweitvertretung von Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Weil er auch dort in der Regionalliga auftrumpfte, folgten Trainingseinheiten mit der Profimannschaft und im Heimspiel gegen den SSV Ulm (0:1) am 31. Spieltag sogar das Profidebüt in Liga zwei.