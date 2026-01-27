Ex-Wolfratshausen-Coach Ächter übernimmt Kreisklassisten

Neuer Coach in Eurasburg ist Florian Ächter(44). – Foto: Hans Lippert

Der Ex-Coach des BCF Wolfratshausen hat einen neuen Verein gefunden. Florian Ächter soll den Kreisklassisten vor dem Abstieg retten.

Als er Ende Oktober vergangenen Jahres bei Fußball-Bezirksligist BCF Wolfratshausen entnervt die Brocken hinschmiss, war für Florian Ächter klar: „Ich will schnell wieder etwas machen. Das beim BCF war irgendwie unvollendet.“ Keine drei Monate später ist die Suche nach einer neuen Herausforderung bereits beendet: Vergangene Woche unterschrieb der 44-Jährige beim SV Eurasburg-Beuerberg. Seine neue Wirkungsstätte liegt nur knapp acht Kilometer von der alten entfernt und weist eine gewisse Parallele auf: Wie der Ballclub Farchet kämpft auch der Kreisliga-Absteiger um den Klassenerhalt. Dass Spötter ihm nun womöglich ein besonderes Faible für Kellerkinder nachsagen, nimmt der Penzberger mit Humor. „In Eurasburg ist das Licht im Keller noch an, um im Bild zu bleiben.“

„Die Tabellensituation des BCF spricht erst mal nicht für einen“, scherzt Dominik Hoffmann. „Aber das liegt sicher nicht am Trainer, da sind wohl andere Faktoren ausschlaggebend“, ergänzt der Sportliche Leiter der Eurasburger Fußballer, der über eine Online-Kleinanzeige mit Ächter in Kontakt gekommen war. Weil die Trainersuche „im näheren Umkreis“ zunächst erfolglos geblieben war, habe man es „mal mit einer Anzeige versucht“. Binnen einer Stunde habe es 15 Anfragen gegeben, darunter war auch der vormalige BCF-Coach, mit dem man sich bei einem persönlichen Treffen schnell einig wurde. „Wir haben ein sehr gutes Gefühl. Wenn es einer kann, dann er“, zeigt sich Hoffmann überzeugt von der Wahl des Vereins, angesichts der sportlichen Vita des B+-Lizenzinhabers. Die Vorgaben an den neuen Cheftrainer, dessen Vertrag zunächst bis zum Saisonende läuft, der aber „mittel- bis langfristig“ in Eurasburg wirken soll: „Wir wollen eine klare Linie, einen Trainer, der führt, der ein klare Spielidee hat und wieder Struktur in unser Spiel bringt“, betont der Sportliche Leiter. Und: „Die Mannschaft soll wieder Spaß am Fußball haben.“ Begeisterung war bei den letzten, häufig enttäuschenden Partien vor der Winterpause, die die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz verbringt, nicht mehr unbedingt zu spüren.