Ex-Westfalenliga-Torjäger verlängert bei GWA Rheine Steinfurter A-Ligist hält Christian Biermann von Sebastian Kipp · Heute, 11:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marie Beermann

Der 31-jährige Christian Biermann hat seinen Vertrag bei Grün-Weiß Amisia Rheine um ein Jahr verlängert. Der Torjäger war im vergangenen Sommer vom Westfalenligisten SV Mesum gekommen. In der sechsten Spielklasse hatte er 45 Tore in 67 Partien erzielt.

Der Sportliche Leiter Steve Ridder sagt: „In allererster Linie ist Christian ein überragender Typ, der unseren Verein in vielen Bereichen enorm bereichert. Seine Begeisterung für den Fußball ist ansteckend. Darüber hinaus ist er ein herausragender Spieler, der voll hinter unserem Projekt und unserem Weg steht. Es macht mich stolz, dass wir ihn erneut für GWA Rheine begeistern konnten." Auch sportlich unterstreicht der Stürmer in der laufenden Saison seinen hohen Stellenwert für die Mannschaft eindrucksvoll: In bislang sechs Saisonspielen erzielte Biermann zwölf Tore und gehört damit zu den treffsichersten Angreifern der Liga.

Cheftrainer Nico Lauenstein zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Verlängerung:

„Wir sind sehr glücklich, dass Christian zugesagt hat. Er ist für unsere Mannschaft extrem wichtig – sowohl sportlich als auch menschlich. Wie in den vergangenen Jahren hatte er auch diesmal Anfragen aus höherklassigen Ligen. Umso mehr werte ich seine Entscheidung als positives Zeichen und als Anerkennung für die Arbeit der Mannschaft und des gesamten Vereins. Es zeigt, dass er sich bei uns wohlfühlt und unsere Ziele mitgehen möchte.“ Die Zielsetzung für die Spielzeit 2026/27 ist klar formuliert: GWA Rheine strebt den Aufstieg in die Bezirksliga an. Mit der Vertragsverlängerung von Biermann ist dafür ein zentraler Baustein langfristig gesichert.