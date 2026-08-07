Ex-Wattenscheid-Keeper wechselt plötzlich innerhalb der Oberliga

Der 26-jährige Gian-Luca Rexhäuser verbrachte zuletzt zwei Jahre bei der SG Wattenscheid 09, mit der in die Regionalliga aufstieg. Hinter Joshua Mroß absolvierte der frühere Stammkeeper des Bezirksligisten SV Herbede jedoch nur zwei Ligapartien, so dass er sich im Sommer anderweitig umsah, um wieder die Nr. 1 zu werden.
Die Entscheidung fiel auf den Oberligisten TuS Ennepetal, bei dem es nun aber wenige Tage vor dem Saisonstart zur Trennung kommt. Auch Ligarivale SV Schermbeck buhlte um Rexhäuser und bekommt nun nachträglich den Zuschlag. Ennepetal lässt den Torwart nach einer offenen Kommunikation ziehen.
Thomas Riedel, Sportlicher Leiter des TuS Ennepetal, erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Unser Trainerteam hat Giano mitgeteilt, dass zunächst Tim Vogt die Nase vorne hat. Beide sind sehr unterschiedliche Torwart-Typen. Tim hat eine ganz andere Spielweise, die uns zum Saisonstart mehr Sicherheit bringen wird. Giano hat die Entscheidung akzeptiert, aber nach einer Bedenkzeit gebeten, den Verein verlassen zu dürfen. Wir haben offen kommuniziert. Es ist alles sauber gelaufen, so dass wir dem zugestimmt haben."
Zur Torwartsituation gibt Riedel an: "Neben Tim haben wir mit Maxim Adam Davis im Sommer einen amerikanischen Torwart dazubekommen, der im Rahmen seines Studiums eine Fortbildungsmaßnahme inklusive Sprachkurs in Deutschland absolviert. Außerdem ist Jonas Mennenöh wieder im Verein und gehört zur 2. Mannschaft. Er war früher schon Teil unseres Oberliga-Teams."
Schermbecks Sportlicher Leiter Markus Falkenstein sagt gegenüber FuPa Westfalen: "Wir waren noch auf der Suche nach einem Torwart. Gianluca ist unserem Trainer Alexander Schlüter bestens aus der Wattenscheider Zeit bekannt. Außerdem kennt er hier auch bereits mit Laurenz Kegel, Jermaine Jann und Jamal El Mansoury drei Jungs, mit denen er in Wattenscheid zusammen gespielt hat. Die Verpflichtung passt uns sehr gut."
Man darf gespannt sein, ob Rexhäuser der vermeintlichen Schermbecker Nr. 1 Leon Nübel Konkurrenz machen kann. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison der Stammkeeper und absolvierte durchgängig die letzten drei Vorbereitungsspiele, so dass er auch zunächst am Sonntag zum Auftakt gegen den SC Preußen Münster im Tor stehen dürfte.