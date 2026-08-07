Ex-Wattenscheid-Keeper wechselt plötzlich innerhalb der Oberliga Von Ennepetal nach Schermbeck von red · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser

Nach zwei Jahren auf der Wattenscheider Bank möchte Rexhäuser wieder spielen. – Foto: SG Wattenscheid 09

Der 26-jährige Gian-Luca Rexhäuser verbrachte zuletzt zwei Jahre bei der SG Wattenscheid 09, mit der in die Regionalliga aufstieg. Hinter Joshua Mroß absolvierte der frühere Stammkeeper des Bezirksligisten SV Herbede jedoch nur zwei Ligapartien, so dass er sich im Sommer anderweitig umsah, um wieder die Nr. 1 zu werden. Die Entscheidung fiel auf den Oberligisten TuS Ennepetal, bei dem es nun aber wenige Tage vor dem Saisonstart zur Trennung kommt. Auch Ligarivale SV Schermbeck buhlte um Rexhäuser und bekommt nun nachträglich den Zuschlag. Ennepetal lässt den Torwart nach einer offenen Kommunikation ziehen.

Thomas Riedel, Sportlicher Leiter des TuS Ennepetal, erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Unser Trainerteam hat Giano mitgeteilt, dass zunächst Tim Vogt die Nase vorne hat. Beide sind sehr unterschiedliche Torwart-Typen. Tim hat eine ganz andere Spielweise, die uns zum Saisonstart mehr Sicherheit bringen wird. Giano hat die Entscheidung akzeptiert, aber nach einer Bedenkzeit gebeten, den Verein verlassen zu dürfen. Wir haben offen kommuniziert. Es ist alles sauber gelaufen, so dass wir dem zugestimmt haben." Zur Torwartsituation gibt Riedel an: "Neben Tim haben wir mit Maxim Adam Davis im Sommer einen amerikanischen Torwart dazubekommen, der im Rahmen seines Studiums eine Fortbildungsmaßnahme inklusive Sprachkurs in Deutschland absolviert. Außerdem ist Jonas Mennenöh wieder im Verein und gehört zur 2. Mannschaft. Er war früher schon Teil unseres Oberliga-Teams."