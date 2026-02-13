Ex-Wädenswiler mit Profierfahrung zu den Old Boys

+ 12 weitere

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

BSC Old Boys Trainer: Maurizio Jacobacci Zugänge: Leandro Di Noto (FC Black Stars Basel), Sofiane Bilal Laoufi (FC Allschwil), Ken De Ridder (FC Dietikon), Said Dardouri (SR Colmar/FRA), Gabriel Andrijasevic (SC Binningen), Malo Jungling (Paternò Calcio/ITA), Richard Gertsch (Kanchanaburi Power FC/THA), Ibou Faye (FCSR Haguenau/FRA) Abgänge: Emirhan Ilboga (VfR Kleinhüningen), Arjon Ademi (FC Birsfelden), Mattia Durante (FC Ettingen), Maurin Gut (FC Allschwil)

FC Besa Biel/Bienne

Trainer: Dariusz Skrzypczak

Zugänge: Arxhend Cani (FC Bosporus), Jasha Bracher (FC Luzern II), Tiago Holzer (FC La Chaux-de-Fonds), Amine Aebi (FC La Chaux-de-Fonds), Luca Simmen (FC Langenthal), Visar Aliu (FC Bosporus), Kenneth Kabuya (FC La Chaux-de-Fonds)

Abgänge: Rinis Beqaj (FC Grenchen 15), Leutrim Mushkolaj (FC Grenchen 15), Augustin Nushi (FC Grenchen 15), Jordan Beauquier (FC Tavannes/Tramelan), Mergim Rexhaj (Rücktritt), Miran Maksuti (FC Prishtina Bern)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der 1. Liga, Gruppe 2 getätigt

FC Black Stars Basel

Trainer: Matthias Mäder

Zugänge:

Abgänge: Leandro Di Noto (BSC Old Boys)



FC Concordia Basel

Trainer: Samir Tabakovic

Zugänge: Nohan Cuenat (FC Bassecourt)

Abgänge: Jordan Perrony (SR Delémont), Nikola Gajic (FC Allschwil), Jan Muzangu (VFR Kleinhüningen), Simon Caillet (FC Sion), Marco Mandal (FC Aesch)

FC Courtételle

Trainer: Francois Marque

Zugänge: Benjamin Roth (FC Biel-Bienne)

Abgänge: Ibrahima Sisse (FC Haute-Ajoie)



FC Langenthal

Trainer: Edvaldo Della Casa

Zugänge: Erblin Shaqiri (FC Bosporus), Paolo Arrivas (FC Breitenrain)

Abgänge: Noah Zollner (?), Julien Berner (?), Luca Simmen (FC Besa Biel/Bienne), Florentino Da Silva (Zürich City SC)



FC Münsingen

Trainer: Daniel Klossner

Zugänge:

Abgänge:



FC Schötz

Trainer: Roger Felber

Zugänge: Mory Thierry Karamoko (Vranov nad Toplou/SVK), Ryan Hügi (FC Schönenwerd-Niedergösgen/SV Muttenz), Rafail Gavriil Tsolakis (FC Brüttisellen-Dietlikon)

Abgänge: Sead Selishta (Zug 94), Richard Nikaj (FC Emmenbrücke), Pius Fix (SpVgg Schiltach/GER), Milos Mitrovic (FC Wauwil-Egolzwil)



FC Solothurn

Trainer: Gilles Yapi-Yapo

Zugänge: Mattia Bellino (BSC Young Boys II), David Stuber (Menlo College/USA), Koray Tasbicen (FC Utzenstorf), Joona Moser (FC La Chaux-de-Fonds)

Abgänge: Felix Hornung (FC Biel-Bienne), Joshua Ochsenbein (Pause), Bardh Zymeri (FC Klus-Balsthal)



FC Wohlen

Trainer: Fabrício Nogueira Nascimento

Zugänge: Dorde Komatovic (SC Kriens), Sian Dzelili (FC Baden), Pren Gjini (FC Kosova)

Abgänge: Noah Micha Boakye (Pause), Sander Kalan (FC Erlinsbach), Kevan Dalvand (Asheville Soccer/USA), Justin Pfister (SV Höngg)



Grasshopper Club Zürich II

Trainer: Gernott Messner

Zugänge: Ivan Antypenko (FC Regensdorf)

Abgänge: Laurent Seji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)



SC Buochs

Trainer: Faras Pour Hayavi Zaseh

Zugänge: Twain Bachmann (FC Luzern II)

Abgänge: Messanh Aimé Hunlede (FC Emmenbrücke), Ardit Kadrija (FC Ibach)



SR Delémont

Trainer: Anthony Sirufo

Zugänge: Jordan Perrony (FC Concordia Basel), Nolan Geraud (FC Ajoie-Monterri)

Abgänge: Florent Jubin (FC Porrentruy), Matteo Cesca (FC La Chaux-de-Fonds), Mohamed Bentahar (?)



SV Muttenz

Trainer: Peter Schädler

Zugänge: Steven Oberle (FSV Rheinfelden/GER), Jamal Camcı (FC Basel II), Emmanuel Makia (FC Tobel-Affeltrangen 1946)

Abgänge: Nihat Kizildere (FC Wallbach), Emir Aydogan (FC Liestal), Felix Löpfe (SC Binningen)



Zug 94

Trainer: Vural Önen

Zugänge: Sead Selishta (FC Schötz), Mihael Cavar (FC Zürich II), Alvaro Sofrimento Ramalho (Chalkanoras Idaliou/GRI), Luiz Fillipe Nascimento Dorea (Brasilien)

Abgänge: Elvedin Causi (FC Rotkreuz)

