Ex von Neymars Mutter taucht wieder im heimischen Amateurfußball auf

Der damals 23-jährige Tiago Ramos soll mit der 29 Jahre älteren Nadine Goncalves, Mutter von Welt-Star Neymar, liiert gewesen sein. Sein Traum, ebenfalls Fußball-Profi zu werden, läuft er seitdem hinterher. In Deutschland hat es Ramos schon mehrfach im heimischen Amateurfußball versucht.

Im Sommer 2023 stellte er sich bei Westfalenligist SC Westfalia Kinderhaus vor, im Mai 2024 beim Westfalenligisten BSV Schüren. Letztmals dann beim A-Ligisten TuRa Bergkamen im Sommer 2024, für dessen 2. Mannschaft er dann tatsächlich in der Kreisliga B Pflichtspiele absolvierte. Nach sieben Toren verabschiedete er sich im November 2024 aber wieder nach Brasilien und gab auf seinem 2 Millionen starken Instagram-Kanal Anfang 2025 sein "Karriereende" bekannt.

Nun ist der Modellathlet wieder in Deutschland und möchte für den SC Osmanlispor in der Bezirksliga Staffel 8 auf Torejagd gehen. Man darf gespannt sein, wie dieses Mal die Geschichte ausgeht.