Ex-Vilzinger Schönberger heuert in Stamsried an

Der Verein bedankt sich bei Haberl und Ober für ihren langjährigen Einsatz, ihr Engagement und die geleistete Arbeit im sportlichen wie menschlichen Bereich. „Klaus und Felix haben nach dem Aufstieg in die Kreisklasse nicht nur für Stabilität gesorgt, sondern die Mannschaft in den letzten Jahren zu einer Top-Mannschaft der Liga geformt. Dafür gebührt ihnen großer Respekt und unser ausdrücklicher Dank“, betont Florian Eckert, der sportliche Leiter des FC Stamsried.



Mit großer Freude konnte man nun die Verpflichtung von Martin Schönberger bekanntgeben. Der 45-Jährige ist im Landkreis kein Unbekannter, war er doch als aktiver Spieler unter anderem für die DJK Vilzing und den ASV Cham in der Landesliga aktiv und prägte dort über Jahre das Spielgeschehen. Als Trainer machte sich Schönberger in Chammünster, Arnschwang und zuletzt Schönthal/Premeischl einen Namen. Darüber hinaus überzeugt der B-Lizenz-Inhaber durch seine zwischenmenschlichen Qualitäten – Schönberger gilt als „Menschenfänger“, der es versteht, Spieler mitzunehmen, zu motivieren und als Team zusammenzuschweißen. „Der FC Stamsried ist überzeugt, mit ihm einen fachlich starken und menschlich passenden Trainer gefunden zu haben“, teilt der Verein mit. Unterstützung erfährt der neue Chefcoach von Martin Pfeiffer, der seine Arbeit als Torwarttrainer fortsetzt.



Das sportliche Ziel ist derweil klar gesteckt. In der anstehenden Kreisklassen-Saison will man – nach dem Scheitern in der Aufstiegs-Relegation in diesem Frühjahr – einen erneuten Anlauf in Richtung Meisterschaft und Aufstieg unternehmen.



Für dieses Vorhaben konnte der FCS auch mehrere Neuzugänge an Land ziehen. Sie verstärken das Team in Qualität und Breite. Und zwar Rückkehrer Lukas Tobisch (30, vom FC Untertraubenbach), Torwart-Routinier Kevin Planert (34, DJK Beucherling), Maximilian Weindler (19, U19 JFG Schwarzachtal) – aufgrund einer Schulterverletzung wird der Youngster voraussichtlich erst in etwa vier Monaten wieder einsatzbereit sein und soll dann behutsam aufgebaut werden – sowie Stefan Janker (24, TSV Falkenstein). Christian Ellmann, der bereits im Winter vom SSV Schorndorf zum seinem Jugendklub zurückkehrte, gilt als „halber Neuzugang“. Einziger Abgang ist Simon „Cheesy“ Demel, der sich der SG Pösing/Wetterfeld anschloss.