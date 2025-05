Ex-Vicky und ETV-Spieler Raif Adam wechselt in die U21 des HSV!

Der Hamburger SV kann zur kommenden Saison ein bekanntes Gesicht begrüßen: Raif Adam kehrt zurück an die Elbe und verstärkt die U21 der Rothosen. Der 19-jährige Außenstürmer war bereits zwischen 2019 und 2022 im Nachwuchs des HSV aktiv und kehrt nun nach zwei Stationen im Herrenbereich in die Regionalliga zurück.

Nach seinem Wechsel vom HSV zur U19 des Eimsbütteler TV zur Saison 2022/23 sammelte Adam wertvolle Erfahrungen im Jugend- und Herrenfußball. In der Spielzeit 2023/24 verpasste er mit dem ETV in der Relegation gegen den 1. FC Magdeburg nur knapp den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga. In der darauffolgenden Hinrunde überzeugte er beim SC Victoria Hamburg in der Oberliga, ehe er zur Rückrunde erneut für den ETV auflief und mit 13 Toren sowie 7 Assists in seiner ersten vollen Herren-Saison glänzte.

Mit dem Wechsel zurück zum HSV folgt nun der nächste Karriereschritt für den jungen Flügelspieler. Die Rothosen planen fest mit ihm in der Regionalliga.