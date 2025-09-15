Ex-VFLer Marco Alvares & Co zu Gast in Lüstringen

Der Oberligist belegt aktuell den siebten Tabellenplatz in seiner Liga und bringt einige bekannte Spieler mit. Neben dem früheren Zuschauerliebling des VFL Osnabrück Marcos Alvarez sind mit Silas Burke aus der Jugend des VFL Osnabrück und Nick Claushallmann - der bis vor drei Jahren noch für den TUS Eintracht Rulle auf Torejagd ging - einige in der Region bekannte Spieler im Kader. Noch ganz frisch sind mit Simon James und Maik Emmrich zwei erfolgreiche Neuzugänge vom SC Melle 03, die erst in der Sommerpause nach Bersenbrück wechselten.