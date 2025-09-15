Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Reinhard Rehkamp
Ex-VFLer Marco Alvares & Co zu Gast in Lüstringen
Oberligist TUS Bersenbrück testet beim Kreisligisten SC Lüstringen
Der Oberligist TUS Bersenbrück spielt am Dienstagabend um 19.30 Uhr auf der Sportanlage Königsfeld in Lüstringen - Hasewinkel 1 - ein Testspiel gegen den Kreisligisten SC Lüstringen.
Der wiedererstarkte Kreisligist SC Lüstringen lädt zum Besuch des attraktiven Freundschaftsspiels ein.
Der Oberligist belegt aktuell den siebten Tabellenplatz in seiner Liga und bringt einige bekannte Spieler mit. Neben dem früheren Zuschauerliebling des VFL Osnabrück Marcos Alvarez sind mit Silas Burke aus der Jugend des VFL Osnabrück und Nick Claushallmann - der bis vor drei Jahren noch für den TUS Eintracht Rulle auf Torejagd ging - einige in der Region bekannte Spieler im Kader. Noch ganz frisch sind mit Simon James und Maik Emmrich zwei erfolgreiche Neuzugänge vom SC Melle 03, die erst in der Sommerpause nach Bersenbrück wechselten.
Der SC Lüstringen hat nach einer desaströsen Saison wieder in die Spur gefunden und belegt mit einem neuen Spieler- und Trainerteam aktuell den dritten Platz in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B -. Die Zuschauer erwartet ein interessanter Vergleich mit vielen bekannten Gesichtern.