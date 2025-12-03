Ex-Verteidiger der Stuttgarter Kickers wechselt zum Kreisligisten

Zwei Spielzeiten lang trag Josip Biljeskovic das Trikot der zweiten Mannschaft der Stuttgarter Kickers in der Oberliga Baden-Württemberg. Von 2012 bis 2014 verteidigte der Defensivmann für die Blauen. Nach vier weiteren Stationen zieht es den aktuell 32-Jährigen nun in die Kreisliga zu Türkspor Stuttgart.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Auf 15 Einsätze für die Kicker von der Waldau kommt der Defensivmann von 2012 bis 2014. Im Anschluss wechselte er innerhalb der Oberliga zu SV Kickers Pforzheim, mit denen er 2015 in die Verbandsliga Nordbaden abstieg. In Pforzheim kam er auf 24 Einsätze, daraufhin wechselte Biljeskovic zu NAFI Stuttgart in die Bezirksliga.

Nach zwei Spielzeiten gelang ihm mit den Stuttgartern der Aufstieg in die Landesliga, ehe es ihn 2018 zu Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen zog. Dort blieb er bis 2023, denn dann ging es für ihn zu seiner aktuell letzten Station nach Weilimdorf. Beim TSV war er an der Landesliga-Meisterschaft diesen Sommer beteiligt. In der aktuellen Winterpause wechselt der Defensivmann nun zu Türkspor Stuttgart. Sein neuer Verein steht in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen aktuell auf dem dritten Rang, in Schlagdistanz zu Spitzenreiter OFK Beograd.

