Ex-Verteidiger aus Württemberg mischt Spitze der 2. Bundesliga auf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vor dem vergangenen Spieltag war er mit seinem Team noch an der Spitze der 2. Bundesliga, nun steht Matej Maglica mit dem SV Darmstadt 98 nach 22 Spieltagen mitten im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga. Der 27-jährige Defensivmann blickt auf eine interessante Vergangenheit in Württemberg zurück.

In der Jugend der TSG Backnang ausgebildet sammelte Matej Maglica seine erste Erfahrung im Herrenbereich in den Etzwiesen unter dem damaligen Cheftrainer Markus Lang. Neben 16 Einsätzen für die TSG-Zweite in der Bezirksliga Rems/Murr, stand er in seiner Premierensaison im Herrenfußball sechs Mal für die Verbandsliga-Elf auf dem Platz und war damit am Oberliga-Aufstieg 2017 beteiligt.

Bis 2019 sammelte er insgesamt über 60 Spiele für die beide Backnanger Mannschaften. Im Sommer 2019 zog es Maglica dann innerhalb der Oberliga zum 1. Göppinger SV, wo er in 19 Spielen vier Tore erzielte. Beim GSV blieb der talentierte Defensivmann allerdings nur eine Spielzeit, ehe er 2020 zum Regionalliga-Aufsteiger VfB Stuttgart II wechselte. Bis Winter 2021 trug er 41 Mal das Trikot der Stuttgarter Bundesliga-Reserve und machte dort auch international auf sich aufmerksam, weshalb er im zum Start ins Jahr 2022 zum FC St. Gallen in die Schweiz wechselte.