Ex-Verbandsligist nach dritter Absage disqualifiziert

– Foto: Tobias Sellmaier

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Croatia Reutlingen verstärkt seinen Kader in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Filip Bradara und Philipp Koch. Bradara wechselt vom FC 07 Albstadt und bringt Erfahrung aus Kroatien, der TSG Balingen und Albstadt mit. Der Defensivspieler will mit Einsatz und Kampfgeist überzeugen. Philipp Koch kommt aus der U19 des TuS Ergenzingen, spielte bereits Landesliga und soll mit Tempo und Potenzial die linke Außenbahn beleben. Croatia setzt damit weiter auf junge Qualität.

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TS Echterdingen

Der TS Echterdingen verstärkt seinen Kader in der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen mit zwei jungen Spielern. Mert Cengiz wechselt vom Bezirksligisten SV Vaihingen zum Verein und ist auf der Außenverteidigerposition zuhause. Er soll mit seinen fußballerischen Qualitäten, seinem Charakter und seiner positiven Einstellung das Team bereichern. Zudem kommt Samed Sarikaya vom VfB Oberesslingen. Der talentierte Mittelfeldspieler fühlt sich auf der Sechserposition am wohlsten und passt in das neue Konzept des Vereins.

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VfR Sulz

Der VfR Sulz verstärkt seinen Kader nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Nordschwarzwald mit Hauber Sherif. Der 21-Jährige kommt als zentraler Mittelfeldspieler zum Verein und bringt Dynamik, Zweikampfstärke sowie hohe Einsatzbereitschaft mit. Zudem sammelte Hauber Sherif bereits Erfahrungen bei mehreren Stationen, unter anderem beim VfL Nagold, den TSF Dornhan und der U21 des FC 08 Villingen. Beim VfR Sulz soll er das Mittelfeld beleben und zusätzliche Qualität in den Kader bringen.

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VfL Pfullingen II

Der VfL Pfullingen II begrüßt für die kommende Saison in der Bezirksliga Alb einen Rückkehrer. Stürmer Ante Boras wechselt nach seinem ersten Aktivenjahr beim SV Croatia Reutlingen zurück ans Jahnhaus. Im oberen Juniorenbereich war er bereits mehrere Jahre für den VfL aktiv. Cheftrainer Benjamin Hübner sieht in Boras einen jungen Spieler mit viel Potenzial und betont die Bedeutung der zusätzlichen offensiven Verstärkung. Ante Boras selbst geht hochmotiviert in seine Rückkehr.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielabsage in der Kreisliga A2: VfR Murrhardt – FC Viktoria Backnang – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.

Dies ist die dritte Absage von Viktoria Backnang in dieser Spielzeit. Da aber dies innerhalb der letzten vier Spieltage erfolgt, bleiben die bisherigen Ergebnisse nach ihrem Ausgang bestehen, das letzte Spiel wird mit 3:0 für Murrhardt gewertet.

Folgende Situation in der Kreisliga B4: Die SV Remshalden II, der VfR Birkmannsweiler II sowie der SV Hertmannsweiler II haben mitgeteilt, dass diese ihr Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen wollen.



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